Ельцин Центр призвал остановить войну

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20226972
Президентский центр Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр) выпустил заявление в связи с военными действиями в Украине, в котором призвал немедленно прекратить их.
Заявление опубликовано на сайте Ельцин Центра. COLTA.RU приводит его полностью:
24 февраля 2022 года наша страна приняла решение провести специальную военную операцию в Украине. В 1991 году Россия и Украина сообща сделали выбор своей судьбы — отказавшись от наследия СССР, начали непростой путь в сообщество цивилизованных стран, к демократии и рынку. Через 30 лет Россия и Украина оказались по разные стороны линии фронта. Это немыслимая беда для обеих стран и их народов.
Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия.
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