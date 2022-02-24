 
18:51 25 февраля 2022Новости
430

Ельцин Центр призвал остановить войну

News_detailed_picture 

Президентский центр Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр) выпустил заявление в связи с военными действиями в Украине, в котором призвал немедленно прекратить их.

Заявление опубликовано на сайте Ельцин Центра. COLTA.RU приводит его полностью:


24 февраля 2022 года наша страна приняла решение провести специальную военную операцию в Украине. В 1991 году Россия и Украина сообща сделали выбор своей судьбы — отказавшись от наследия СССР, начали непростой путь в сообщество цивилизованных стран, к демократии и рынку. Через 30 лет Россия и Украина оказались по разные стороны линии фронта. Это немыслимая беда для обеих стран и их народов.

Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Виктор Вахштайн: «Кто не хотел быть клоуном у урбанистов, становился урбанистом при клоунах»Общество
Виктор Вахштайн: «Кто не хотел быть клоуном у урбанистов, становился урбанистом при клоунах» 

Разговор Дениса Куренова о новой книге «Воображая город», о блеске и нищете урбанистики, о том, что смогла (или не смогла) изменить в идеях о городе пандемия, — и о том, почему Юго-Запад Москвы выигрывает по очкам у Юго-Востока

22 февраля 20224391
Кино
Рут Бекерманн: «Нет борьбы в реальности. Она разворачивается в языковом пространстве. Это именно то, чего хочет неолиберализм»Рут Бекерманн: «Нет борьбы в реальности. Она разворачивается в языковом пространстве. Это именно то, чего хочет неолиберализм» 

Победительница берлинского Encounters рассказывает о диалектических отношениях с порнографическим текстом, который послужил основой ее экспериментальной работы «Мутценбахер»

18 февраля 20224685