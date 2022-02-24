Канский видеофестиваль приостановил свою дейтельность

Сегодня, 26 февраля, организаторы Международного Канского видеофестиваля объявили о прекращении его деятельности на неопределенный срок из-за войны.

«Деятельность Международного Канского Видеофестиваля и прием заявок на конкурс остановлен на неопределенный срок. НЕТ ВОЙНЕ!», — говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке фестиваля.

Международный Канский видеофестиваль, организованный студией «Видеодом», с 2002 года проводится в городе Канске Красноярскго края. Идеей популяризации в Сибири современной культуры мультижанровый фестиваль объединил несколько направлений искусства: видеоарт, экспериментальное кино, музыку, поэзию, театр, архитектуру. Проект нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Это свободная площадка для творческих высказываний на любом языке мира.

Генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.

Юбилейный, XX Международный Канский видеофестиваль проходил в январе 2022 года в Красноярске. Его победителями стали короткометражные фильмы из Великобритании, Португалии, России и США.







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