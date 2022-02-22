В Архангельске пройдет выставка «Арктический лес»

Кадр из фильма «Лесной сказ», реж. Руфь Макленнан © Arctic Art Institute

26 февраля в Центре социальных инноваций, Архангельск (ЦСИ Архангельск) на базе Музея художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова откроется выставка «Арктический лес» по итогам резиденции художников из Москвы, Лондона, Архангельска и Северодвинска.

«Арктический лес» — совместный художественный и исследовательский проект художницы Руфи Макленнан и куратора и искусствоведа Екатерины Шаровой, в который входят фильм, резиденции художников, междисциплинарные семинары и выставки в Архангельске и Архангельской области.

Художники Альбина Мохрякова, Софья Скидан, Ульяна Каль, Даниил Власов и исследователь Сергей Куликов были приглашены к участию в резиденции проекта в декабре 2021 года и по итогам создали новые произведения искусства и тексты.

На выставке состоится премьера фильма Руфи Макленнан «Лесной сказ», созданного по итогам резиденции.

Альбина Мохрякова представит свою новую работу «Дендротерапия». Софья Скидан покажет часть своего продолжающегося северного исследования под названием «есть и присутствует некоторое свойство, наполненное реальностью». Молодая северная художница Ульяна Каль представит видеоинсталляцию «Обряд», где она перечитывает собственное наследие.

Данила Власов создаст скульптуру «А-пора», а историк архитектуры Сергей Куликов — статью и фотофильм «Культурный ландшафт Поморья» по итогам своего исследования малоизвестных материалов о северной вернакулярной архитектуре из дерева.

«Лес и деревья являются и декорациями, и главными героями в произведениях, — отмечают организаторы выставки. — Они важны как среда, в которой природа и культура переплетены и взаимозависимы, но одновременно являются объектом спроса на деревья как на промышленный ресурс. Внимание к лесу художников и исследователей связано с интересом к природе и культуре российских таежных лесов. Истории, собранные во время экспедиции, иллюстрируют устойчивость и уязвимость лесных экосистем. Лес меняется и развивается в условиях Севера, постоянно обновляется, но в то же время находится под угрозой разрушения потребностями города и промышленного производства».

Выставка «Арктический лес» в ЦСИ Архангельск продлится до 17 марта.

Проект Arctic Treeline был создан по заказу Film and Video Umbrella и Arctic Art Institute и является частью британско-российской программы UK-Russia Creative Commissions, которая объединяет искусство, науку и цифровые технологии и предлагает инновационные, междисциплинарные и совместные ответы на изменение климата







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