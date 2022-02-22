Мультфильмы из шести стран покажут в «Пионере»

Случайность и неотвратимость
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24 февраля в московском кинотеатре «Пионер» начнутся показы международного лондонского фестиваля анимации LIAF. В программе девять короткометражных анимационных фильмов из Великобритании, Германии, Польши, Франции, Чехии и Японии.
Как сообщает сайт кинотеатра «Пионер», фильмы, вошедшие в подборку этого года, выполнены в различных техниках: кукольная анимация («Джейджей»), 2D-анимация («История Сэма», «Со-познание», «Сестры»), 3D-эксперименты («Надеемся, возвращаться не придется»).
Режиссеры работают с актуальными темами экологии («Суп»), отношений с окружающим миром и собственным телом («Гроб», «Фильм о пудинге», «Беспокойное тело»), миграции и поисков идентичности.
Программа:
«Фильм о пудинге» (Великобритания), реж. Роэл ван Бик
Офисный клерк Ронин случайно роняет пакет с ингредиентами для пудинга — и это приводит к катастрофе. Готов ли он ликвидировать последствия?
«Джейджей» (Германия), реж. Петра Стипетич, Марен Визе
Двое пытаются замедлить неизбежный финал отношений. Изолированные от внешнего мира в своем маленьком доме, они замечают, что фасад их безупречной жизни рушится.
«Надеемся, возвращаться не придется» (Польша), реж. Анастасия Науменко
Двигаться вперед, эмигрировать, надеяться стать своим. У многих получается, но не у всех. Вернуться назад — поражение или долгожданное счастье?
«История Сэма» (Великобритания), реж. Ричард Ноубл
Черная комедия о свободе воли, потерянных родственниках и (не)возможности выбора.
«Беспокойное тело» (Япония), реж. Юрико Мизушири
Живое, неживое, линии и формы в постоянном взаимодействии. Как справиться с прикосновениями, которые причиняют боль?
«Суп» (Германия), реж. Кэролин Твиди
Микрокосм — отдельный мир, населенный невероятными обитателями, со своими законами и возможностями. Абстрактная анимация Кэролин Твиди проводит параллель между микро- и макромиром, улавливая общее.
«Гроб» (Франция), реж. Юнкинг Кай, Натан Крабо, Худжи Хуанг и др.
Перенаселенный город на юге Китая, уставший главный герой, поздний вечер и комната с тремя шумными соседями...
«Со-познание» (Польша), реж. Пшемыслав Свида
Главный герой пытается обыграть свое бессознательное и обнаружить все возможные версии себя. Но что случится, если он столкнется с ними на самом деле?
«Сестры» (Чехия), реж. Андреа Селезова
Старшая сестра — фигура колоссальная. Но что, если она бесконечно нуждается в помощи и заботе?
Фильмы фестиваля LIAF можно будет посмотреть в «Пионере» до 2 марта.
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