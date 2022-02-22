«Касабланка» выйдет в прокат в России

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3 марта компания «Иноекино» выпустит в российский прокат драму Майкла Кертица «Касабланка», которой в этом году исполняется 80 лет.
Как сообщает сайт компании «Иноекино», все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
Прокат предварят специальные показы в 33 городах, где фильм представят приглашенные спикеры. С 26 февраля спецпоказы состоятся в Москве («КАРО Октябрь», «Москино Салют», «Москино Искра», «Москино Полет», «Киномакс-Мозаика»), Петербурге («Аврора», «Ленфильм», «КАРО Охта»), Ростове-на-Дону («Горизонт Cinema&Emotion»), Казани («Киномакс-IMAX»), Краснодаре («Киномакс»), Ярославле («Киномакс»), Тольятти («Космос») и Самаре («Вертикаль»).
Перед 29 показами в кинотеатрах «Объединенной киносети» («Синема Парк», «Формула кино», «Кронверк Синема») будет демонстрироваться видеоэссе компании «Иноекино», в котором о фильме «Касабланка» рассказывает исследовательница кино Дарина Поликарпова.
Эти показы пройдут 28 февраля в Москве, Петербурге, Белгороде, Волгограде, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Зеленограде, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Саратове, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе и Челябинске.
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