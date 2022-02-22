«Касабланка» выйдет в прокат в России

© «Иноекино»

3 марта компания «Иноекино» выпустит в российский прокат драму Майкла Кертица «Касабланка», которой в этом году исполняется 80 лет.

Как сообщает сайт компании «Иноекино», все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Прокат предварят специальные показы в 33 городах, где фильм представят приглашенные спикеры. С 26 февраля спецпоказы состоятся в Москве («КАРО Октябрь», «Москино Салют», «Москино Искра», «Москино Полет», «Киномакс-Мозаика»), Петербурге («Аврора», «Ленфильм», «КАРО Охта»), Ростове-на-Дону («Горизонт Cinema&Emotion»), Казани («Киномакс-IMAX»), Краснодаре («Киномакс»), Ярославле («Киномакс»), Тольятти («Космос») и Самаре («Вертикаль»).

Перед 29 показами в кинотеатрах «Объединенной киносети» («Синема Парк», «Формула кино», «Кронверк Синема») будет демонстрироваться видеоэссе компании «Иноекино», в котором о фильме «Касабланка» рассказывает исследовательница кино Дарина Поликарпова.

Эти показы пройдут 28 февраля в Москве, Петербурге, Белгороде, Волгограде, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Зеленограде, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Саратове, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе и Челябинске.

«Касабланка» (Casablanca, США, 1942)



Режиссер: Майкл Кертиц

Авторы сценария: Джулиус Эпштейн, Филип Эпштейн, Говард Кох, на основе пьесы Мюррэя Барнетта и Джоан Элисон

Оператор: Артур Идисон

Композитор: Макс Стайнер

В главных ролях: Хамфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрейд



Синопсис: Декабрь 1941 года, Касабланка. Циничный американец Рик Блейн заправляет игорным клубом. Его не интересуют ни война, ни политика: в его заведении оставляют деньги и нацисты, и коллаборационисты, и беженцы. В прошлом Рик не был столь безразличен — он участвовал в двух войнах и рисковал жизнью ради правого дела. Однажды вечером в его клуб приходит Ильза, прежняя возлюбленная, расставание с которой и превратило Рика в горького циника. Ильзе и ее мужу, лидеру чешского Сопротивления Виктору Ласло, нужно перебраться в безопасную Америку, чтобы продолжить борьбу с нацистами. Рик в силах помочь, но для этого ему предстоит сделать выбор между чувствами и долгом.





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