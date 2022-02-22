 
12:43 22 февраля 2022Новости
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Некрасовка анонсировала новые лекции

News_detailed_picture© Библиотека имени Н.А. Некрасова

В ближайшие дни в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоятся лекции Михаила Майзульса, Михаила Визеля и Александры Архиповой.

Расписание:


Лекции будут проходить в Конференц-зале на 5-м этаже и в Арт-пространстве на 2-м этаже библиотеки. Вход бесплатный по предварительной регистрации.



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