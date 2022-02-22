Некрасовка анонсировала новые лекции

Случайность и неотвратимость
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В ближайшие дни в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоятся лекции Михаила Майзульса, Михаила Визеля и Александры Архиповой.
Расписание:
25 февраля в 19:30 — «Подземная монархия: сила и бессилие Сатаны в искусстве Средневековья»
Лектор: Михаил Майзульс, историк-медиевист, научный сотрудник РГГУ, автор книги «Между Христом и Антихристом. "Поклонение волхвов" Иеронима Босха» и соавтор книги «Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии»
Лекция пройдет в рамках лектория «Черт знает что: демоны в мировой культуре»
26 февраля в 12:00 — «Лефортовский дворец — воплощение реальной и альтернативной истории России»
Лектор: Михаил Визель, шеф-редактор сайта «Год литературы», писатель, художественный переводчик, литературный обозреватель
Лекция пройдет в рамках проекта музея Басманного района «Столица на Яузе. Прогулки за Кукуй»
28 февраля в 19:00 — «Тайные советские "языки"»
Лектор: Александра Архипова, фольклорист, социальный антрополог, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС
Лекции будут проходить в Конференц-зале на 5-м этаже и в Арт-пространстве на 2-м этаже библиотеки. Вход бесплатный по предварительной регистрации.
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