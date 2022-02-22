Алла Платонова назначена и.о. министра культуры Пермского края

© Вадим Зубков

21 февраля коллективу Министерства культуры Пермского края была представлена новая исполняющая обязанности министра культуры – экс-директор по развитию Пермского театра оперы и балета Алла Платонова.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к администрации губернатора Пермского края, после того, как в конце прошлого года с поста краевого министра культуры ушел Вячеслав Торчинский, рассматривалось несколько кандидатов на эту должность, но в итоге был выбран наилучший — «профессионал, обладающий необходимым опытом и компетенциями».

По информации издания «Новый компаньон», это не временное назначение, в дальнейшем Алла Платонова займет должность министра культуры края.

Алла Платонова окончила филологический факультет Пермского государственного университета, с 2001 года работала в Пермском театре оперы и балета, в 2004–2007 годах руководила отделом маркетинга, участвовала в подготовке международного фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж» (ныне — Дягилевский фестиваль) и открытого конкурса артистов балета «Арабеск», конкурсов и акций для зрителей театра.

В 2007 году Алла Платонова стала директором по внешнекорпоративной деятельности театра, в 2013-м — директором по развитию.







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