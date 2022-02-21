Журнал Prosodia оштрафовали за слово из письма Тургенева

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21 февраля суд в Ростове-на-Дону вынес решение о взыскании штрафа с главного редактора и издателя медиа о поэзии Prosodia из-за публикации отрывка из письма Тургенева, содержавшего слово, которое эксперты Роскомнадзора сочли нецензурным.
Как сообщил в своем фейсбуке главный редактор Prosodia Владимир Козлов, ему и некоммерческой организации «Инновационные гуманитарные проекты», издающей журнал, назначены штрафы в размере 5 и 30 тысяч рублей соответственно.
Ранее управление Роскомнадзора по Ростовской области направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении Prosodia. Эксперты, мнение которых отражено в протоколе, заключили, что слово «выбл*док», использованное в одной из публикаций на на сайте prosodia.ru, является матерным. Это слово содержалось в цитате из письма Тургенева Герцену, приведенной изданием в сообщении о выходе поэтического сборника поэта XIX века Степана Шевырева.
«Суд мог быть к нам более суров (по КоАП штрафы для юрлиц указаны в размере от 20 до 200 тысяч), но мог быть и более милостив – когда организация привлекается впервые, суд часто обходится и предупреждением, — прокомментировал решение суда главред Prosodia. — Но нет, видимо, растление общественной морали нецензурной бранью, пусть даже и в исполнении певца великого и могучего русского языка, должно было быть наказано. У нас есть несколько дней подумать, стоит ли связываться с апелляцией».
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