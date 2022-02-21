Главным режиссером Театра российской армии станет Эмир Кустурица

21 февраля стало известно, что сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны РФ Россияну Марковскую, Сергей Шойгу провел встречу с Эмиром Кустурицей, на которой «подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу».

«Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», — сказала Марковская.

Она процитировала ответ Кустурицы:

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра — большая честь. Сцена театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других».

По словам Марковской, Кустурица выразил надежду, что «это будет успешная работа» и подчеркнул, что «в мире, где ценности очень быстро меняются», он постарается сохранить классические ценности.







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