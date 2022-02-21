Открыт прием заявок на участие в фестивале Ural Music Night 2022

© Фестиваль Ural Music Night / «ВКонтакте»

Сегодня, 21 февраля, организаторы крупнейшего в России мультижанрового бесплатного фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки»), который пройдет этим летом в Екатеринбурге, объявили о начале приема заявок от музыкантов, желающих принять в нем участие.

Заявки до 21 марта принимаются на сайте Ural Music Night.

«Любой музыкальный жанр, любой населенный пункт России, любой количественный состав коллектива — у всех есть шанс стать частью самой музыкальной ночи планеты!», — говорится в сообщении, опубликованном в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ural Music Night, в этом году фестиваль пройдет 24 июня.

«На Урале планируется снова собрать 300 тысяч гостей, 3 тысячи музыкантов, провести концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, об актуальных возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей», — отметили в пресс-службе.

Фестиваль Ural Music Night проводится в Екатеринбурге с 2015 года и объединяет самые разные направления музыки — от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.

В 2021 году фестиваль должен был состояться в июне, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой организаторы были вынуждены перенести его на осень. Ural Music Night 2021 прошел 22 октября на закрытых площадках в формате COVID-free.







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