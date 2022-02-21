«Мемориал» проведет Большой стрим

Два мела на голубой бумаге
Что и как смотреть на выставке французского рисунка в фонде In Artibus21 февраля 2022885
Сегодня, 21 февраля, Международный Мемориал* организует Большой стрим, посвященный жизни проектов организации и каждодневной работе ее сотрудников.
Начало в 20:00, стрим будет транлироваться на YouTube-канале Международного Мемориала.
«В этом году наши будни как-то несправедливо скрылись за новостями о ликвидации — а зря! На самом деле в "Мемориале" всё время происходит что-нибудь и поинтереснее, и поважнее, чем ликвидация», — пишут организаторы стрима.
О проверке базы репрессированных, о работе в горячих точках, об архивных находках, о жалобах в ЕСПЧ и о много другом с сотрудниками «Мемориала» в прямом эфире будут разговаривать независимый журналист и историк Илья Венявкин и политолог Саша Алексеева.
Стрим пройдет при информационной поддержке телеканала «Дождь» c синхронным переводом на английский и французский языки.
Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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Что и как смотреть на выставке французского рисунка в фонде In Artibus21 февраля 2022885
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