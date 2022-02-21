В БДТ поставят Кутзее

Александра Магелатова на репетиции спектакля «Бесчестье» © Стас Левшин / © Стас Левшин / БДТ имени Г.А. Товстоногова

На Второй сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова (Каменноостровский театр) готовится к постановке спектакль «Бесчестье» по роману Джона Максвелла Кутзее. Режиссер-постановщик, автор инсценировки и художник-постановщик – Евгения Сафонова.

Как сообщает сайт БДТ, спектакль будет выпущен в рамках экспериментальной программы «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре». Студенческий предпремьерный показ запланирован на 11 марта.

На сцене Каменноостровского театра возникает сценический эквивалент сознания главного героя «Бесчестья»: режиссер фокусируется на событиях, происходящих в романе Кутзее, с точки зрения протагониста — профессора Дэвида Лури, потерявшего из-за связи со своей студенткой социальные привилегии и положение в обществе.

Евгения Сафонова:

«В "Бесчестье" меня интересует в первую очередь не социальный и исторический контекст романа, а ключевая для Кутзее тема всеобщей уязвимости — не только человека, но и всех живых существ. Монтируя тексты "Бесчестья", для нас было важно создать предпосылки для погружения в чувственное восприятие романа. Спектакль не инсценирует события романа напрямую, а представляет собой своего рода инсталляцию, где монтаж текстов соединяется с видеообразами и погружает в атмосферу произведения Кутзее, наталкивающую на определенного рода размышления».

Вместе с Евгенией Сафоновой над спектаклем работают композитор Олег Гудачев, художник по свету Константин Бинкин, художник по костюмам Илария Янкина, медиахудожник Михаил Иванов, оператор-постановщик Алексей Родионов и другие.

Роли исполняют Василий Реутов, Алена Кучкова, Александра Магелатова, Леня Нечаев.







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