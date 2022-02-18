Garage Screen выпустит в прокат фильм о художнике Иване Горшкове

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В марте и апреле кинопрограмма Музея современного искусства «Гараж» Garage Screen выпустит в ограниченный прокат документальный фильм Максима Ищенко «Шоу всего» о художнике Иване Горшкове, одном из самых ярких представителей «воронежской волны».
Об этом сообщает сайт музея «Гараж».
«Шоу всего» — это ироничный, шутливый и искренний портрет воронежского художника, полный прагматичных суждений о деньгах в мире современного искусства и благодарности судьбе, вовремя столкнувшей с единомышленниками. Это рассказ о методе «палки и тряпки», безотказно работающем на монтажах любых выставок, о мечте создать свою лучшую работу и желании выпить водки, в конце концов. И главное: ответ на вопрос, зачем все это нужно современному художнику и что заставляет его не опускать руки, когда хочется послать все к чертям.
Иван Горшков (р. 1986) — участник 2-й Триеннале российского современного искусства, лауреат XV Государственной премии в области современного искусства «Инновация» в номинации «Художник года» (проект «Фонтан всего»), входит в десятку самых перспективных российских художников по версии The Art Newspaper Russia (2020).
Кинопоказы будут сопровождаться публичной программой, состоящей из дискуссий и встреч с участием художника Ивана Горшкова и режиссера Максима Ищенко. Премьерный показ состоится в лектории музея «Гараж». Далее показы пройдут при участии местных культурных институций в Екатеринбурге, Ижевске, Краснодаре, Петербурге и Уфе, а также на других московских площадках. Последний показ пройдет на родине художника, в Воронеже.
2 марта в Музее «Гараж» пройдет дискуссия «Современный арт-рынок и начинающий художник», модератором которой станет Юлия Панкратова, основательница блога о современном искусстве Oh my art. В ней также примут участие художница Данини, старший куратор музея «Гараж» Валентин Дьяконов, куратор и директор HSE ART GALLERY Юлия Юсма. Трансляция дискуссии будет доступна на YouTube-канале музея «Гараж».
Показ «Шоу всего» в Уфе 10 марта будет дополнен паблик-током «Как создается искусство», в котором примут участие Иван Горшков и кураторка из Уфы Мария Сарычева.
19 марта показ в Ельцин Центре (Екатеринбург) будет сопровождаться дискуссией «Как делать резонансные проекты без больших бюджетов». Состав участников будет объявлен дополнительно.
1 апреля в кинотеатре «Спартак» (Воронеж) пройдут спецпоказ и Q&A с участием Максима Ищенко, Ивана Горшкова и научного сотрудника музея «Гараж» Валерия Леденева.
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