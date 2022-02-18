Главным дирижером Пермской оперы станет Мигран Агаджанян

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Александра Гарт: большое интервью18 февраля 2022587
Пост главного дирижера и музыкального руководителя Пермской оперы займет лауреат конкурса Чайковского и конкурса Operalia, дирижер, певец и пианист из Петербурга Мигран Агаджанян.
Об этом сегодня, 18 февраля, сообщила пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
Мигран Агаджанян (р. 1992) окончил Петербургскую консерваторию как пианист и как оперно-симфонический дирижер (2016), как певец прошел курс обучения в оперной студии Национальной академии Санта-Чечилия в Риме.
С 2017 года является солистом Мариинского театра, в 2018 году стал лауреатом Международного оперного конкурса Operalia, в 2019-м — лауреатом Международного конкурса имени П.И. Чайковского.
Как певец выступал в Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон), Лирической опере Чикаго, Лионской опере, Опере Лос-Анджелеса и др. В 2012 году основал Молодежный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, с которым активно гастролирует по городам России и Европы. Как дирижер постоянно сотрудничает с Мариинским театром. В январе 2022 года Мигран Агаджанян успешно дебютировал за пультом Пермской оперы в спектакле «Богема» Джакомо Пуччини.
Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:
«Музыкальным руководителем Пермской оперы должен быть молодой, но уже достаточно опытный дирижер, который специализируется в первую очередь на оперном репертуаре и активно включен в жизнь мировой музыкальной сцены. Мигран Агаджанян, с которым я сотрудничал с самого начала его карьеры, полностью соответствует этому определению. Главному дирижеру театра приходится совмещать решение художественных и административных задач, поэтому важную роль в его назначении стали менеджерские качества Миграна Агаджаняна, в 19 лет с нуля организовавшего абсолютно новый творческий коллектив и успешно руководящего им по сей день».
Также сегодня были объявлены планы Пермской оперы на 151-й сезон. Первая премьера сезона выйдет в ноябре 2022 года — опера Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода». Музыкальным руководителем постановки выступит петербургский дирижер Федор Леднев, режиссером — лауреат «Золотой маски — 2020» Евгения Сафонова, для которой этот спектакль станет первым опытом работы в музыкальном театре.
В декабре 2022 года новый балет Антона Пимонова на музыку Стива Райха «The Four Sections» будет показан в одной программе с премьерами никогда не шедших в Перми одноактных балетов Уильяма Форсайта и других классиков современной хореографии.
На весну 2023 года запланирована премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» под управлением главного дирижера театра Миграна Агаджаняна в постановке Романа Феодори.
Заключительную оперную премьеру сезона в июне 2023 года выпустят режиссер Константин Богомолов и дирижер Филипп Чижевского. Они поставят в Перми «Летучего голландца» Рихарда Вагнера. А в июле руководитель балетной труппы театра Антон Пимонов покажет премьеру балета «Каменный цветок» Сергея Прокофьева.
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