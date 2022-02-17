Петербуржцев приглашают в Школу крауд-продюсирования для старших

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Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» в партнерстве с платформой Planeta.ru запускает бесплатный образовательный курс «Школа крауд-продюсирования для старших».

Регистрация на курс открыта до 28 февраля на сайте Старшие.онлайн. В анкете необходимо рассказать о себе, своих навыках и причинах интереса к проекту. На основе этих сведений организаторы проведут конкурсный отбор и выберут тех участников, которые смогут пройти обучение и практику с поддержкой экспертов.

Студентами Школы могут стать жители Петербурга в возрасте 50 лет и старше с навыками работы и общения в цифровой среде, у которых есть желание освоить новую современную профессию.

Курс позволит людям старшего возраста изучить актуальную профессию — крауд-продюсера, то есть эксперта по упаковке, запуску и продвижению социальных или творческих инициатив при помощи коллективного финансирования. Этот специалист помогает авторам с подготовкой проекта, продумывает логистику и продвижение краудфандинговой кампании и таким образом повышает ее шансы на успех.

«В этом году мы запускаем новое направление работы — "Занятость", будем создавать условия для обучения и профессиональной реализации людей возраста 50+. Профессия крауд-продюсера — одна из тех, что мы можем рекомендовать старшему поколению: стартовое обучение занимает всего два месяца, работать можно дистанционно, а конкуренция на российском рынке пока не такая высокая, что позволяет старшим легче занять эту нишу. Кроме того, крауд-продюсер может самостоятельно управлять своей занятостью и временем, что подходит людям старшего возраста, у которых, как правило, много дел и сфер жизни, на которых они хотят тратить энергию», — говорит куратор проекта от фонда «Добрый город Петербург» Марина Григорьева.

Обучение в Школе будет проводиться в марте-апреле преимущественно в онлайн-формате, планируется не более двух очных встреч. Участникам понадобится тратить около 10 часов в неделю, посещать лекции и консультации, выполнять практические задачи в процессе работы над реальными крауд-проектами, а также взаимодействовать с командой и экспертами.

Занятия начнутся в начале марта с вводной недели, на которой студенты узнают больше о краудфандинге и профессии крауд-продюсера. Затем они пройдут онлайн-программу «Краудфандинг с нуля до 100%», посвященную нюансам оформления и продвижения кампаний, а после этого объединятся в команды и под руководством экспертов запустят крауд-проекты в поддержку людей старшего возраста на крупнейшей российской краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Преподавателями курса станут действующие крауд-продюсеры Лилия Сабирова и Дмитрий Князев, PR-директор Planeta.ru Наталья Игнатенко, выпускники Школы региональных экпертов и консультанты крауд-кампаний Алексей Мокеев и Светлана Лозко, а также Карина Ивченко — руководитель организации с успешными крауд-кампаниями «Мусора.Больше.Нет СПб».

Выпускники, успешно прошедшие курс, получат первый кейс в свою копилку крауд-продюсера, сертификат об обучении, а также дальнейшую информационную и консультационную поддержку от организаторов проекта и помощь в поиске предложений по работе.







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