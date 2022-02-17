«Ночь на Земле» Джармуша покажут в 50 городах России

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Сегодня, 17 февраля, компания «Иноекино» выпускает в российский прокат фильм Джима Джармуша «Ночь на Земле», в прошлом году отметивший 30-летний юбилей. Сеансы пройдут в 119 кинотеатрах 50 городов от Калининграда и Норильска до Ставрополя и Хабаровска.
Как сообщает сайт компании «Иноекино», демонстрироваться будет копия с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
«"Ночь на Земле" — пять историй, которые происходят одновременно в разных частях света и посвящены таксистам и их пассажирам. Фильм начинается на закате в Лос-Анджелесе, затем перемещается в ночные Нью-Йорк, Париж, Рим и встречает рассвет в Хельсинки, но проносящиеся за окном пейзажи при этом не выглядят искусственно-открыточными, в отличие от других альманахов о мегаполисах», — напоминают прокатчики фильма.
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