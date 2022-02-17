«Ночь на Земле» Джармуша покажут в 50 городах России

Сегодня, 17 февраля, компания «Иноекино» выпускает в российский прокат фильм Джима Джармуша «Ночь на Земле», в прошлом году отметивший 30-летний юбилей. Сеансы пройдут в 119 кинотеатрах 50 городов от Калининграда и Норильска до Ставрополя и Хабаровска.

Как сообщает сайт компании «Иноекино», демонстрироваться будет копия с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами.

«"Ночь на Земле" — пять историй, которые происходят одновременно в разных частях света и посвящены таксистам и их пассажирам. Фильм начинается на закате в Лос-Анджелесе, затем перемещается в ночные Нью-Йорк, Париж, Рим и встречает рассвет в Хельсинки, но проносящиеся за окном пейзажи при этом не выглядят искусственно-открыточными, в отличие от других альманахов о мегаполисах», — напоминают прокатчики фильма.

«Ночь на Земле» (Night on Earth, Франция-Великобритания, 1991)

Режиссер: Джим Джармуш

Автор сценария: Джим Джармуш

Оператор: Фредерик Элмес

Композитор: Том Уэйтс

В главных ролях: Вайнона Райдер, Джина Роулендс, Роберто Бениньи



Синопсис: Пять такси, пять городов, одна ночь. В Лос-Анджелесе бойкая таксистка, мечтающая стать механиком, подвозит утонченную агентшу по кастингу, которая как раз ищет актрису на одну роль. В Нью-Йорке иммигрант из ГДР, впервые севший за руль такси и плохо знающий город и язык, подбирает местного жителя. В Париже в машину к выходцу из Кот-д’Ивуара садится слепая девушка. В Риме озабоченный таксист исповедуется в грехах уставшему священнику. В Хельсинки двое подвыпивших друзей везут своего отключившегося товарища домой после худшего дня в его жизни, но водитель доказывает, что эти неприятности — ерунда...





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