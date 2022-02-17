Названы победители фотоконкурса «Аргус-2021»

Илья Иванкин. Из серии «Люблю» (Гран-при конкурса и первое место в категории «Фотографическая серия. Слово и его воплощение. Театр. Литература. Поэзия») © argusphotocontest.ru

Русское концертное агентство и Международная биеннале фотографии PhotoVisa объявили результаты конкурса фотографии «Аргус-2021. Фотография среди искусств».

Конкурс проводился среди российских фотографов без возрастных ограничений по категориям «Фотография» и «Фотографическая серия» в пяти номинациях:

«Знак. Изображение. Пространство»

«Звук. Ритм. Музыка. Время»

«Слово и его воплощение. Театр. Литература. Поэзия»

«Храм искусств. Служители искусств. Поклонники»

Номинация для фотографов в возрасте до 18 лет, воплощающих образы театра, музыки, литературы, изобразительного искусства, архитектуры в своих фотографиях.



Цель конкурса — выявить творческий потенциал современных фотографов разных поколений в России, поддержать их творческие поиски, создать платформу для их общения со зрителями.

С 30 сентября по 10 декабря 2021 года 1526 авторов прислали на конкурс более 5000 фотографий. Победителей определило жюри, в которое входили фотографы, фотожурналисты, искусствоведы, художники и другие деятели искусств из России, Бельгии и Италии.

Гран-при конкурса «Аргус-2021. Фотография среди искусств» и первое место в номинации «Фотографическая серия. Слово и его воплощение. Театр. Литература. Поэзия» получила серия «Люблю» московского фотографа Ильи Иванкина.

Победителями конкурса стали авторы из Белгорода, Великого Новгорода, деревни Верхние Осельки Ленинградской области, Екатеринбурга, Калининграда, Калуги, Москвы, Новосибирска, Петербурга, Ростова-на-Дону, Тулы и Тюмени. Полностью список лауреатов опубликован на сайте конкурса «Аргус-2021. Фотография среди искусств».

Выставка работ финалистов и победителей будет проходить с 17 по 26 февраля в фойе Зимнего театра в Сочи. 23 февраля на XV Зимнем международного фестивале искусств в Сочи состоится торжественное чествование победителей конкурса, а также экскурсия по выставке с участием главного научного сотрудника ГМИИ, доктор искусствоведения Виктории Марковой и художников Валеры и Наташи Черкашиных.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU