Вручены призы Берлинале

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16 февраля состоялась церемония награждения лауреатов 72-го Берлинского международного кинофестиваля. Приз «Золотой медведь», которым награждается лучший фильм основной конкурсной программы, получила драма испанского режиссера Карлы Симон «Алькаррас» (Alcarràs).
Список обладателей главных призов Берлинале приводятся на сайте фестииваля. В основной конкурсной программе в этом году участвовали 18 фильмов из 15 стран.
Гран-при «Серебряный медведь» международное жюри во главе с М. Найтом Шьямаланом присудило «Фильму писательницы» (Soseolgaui Yeonghwa / The Novelist's Film) Хон Сан Су (Южная Корея). «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получила Клер Дени (Франция) за фильм «Обе стороны лезвия» (Avec amour et acharnement).
Приз «Золотой медведь» за лучший фильм программы короткого метра Berlinale Shorts присужден картине «Трэп» (Trap) российского режиссера, выпускницы Санкт-Петербургской школы нового кино Анастасии Вебер.
Лучшим фильмом конкурсной программы Encounters признан «Мутценбахер» (Mutzenbacher) Рут Бекерман (Австрия), лучшим фильмом программы Generation 14plus — «Алис» (Alis) Клары Вайскопф и Николаса ван Хемелрика (Колумбия).
Почетный «Золотой медведь» за вклад в кинематограф вручен французской актрисе Изабель Юппер.
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