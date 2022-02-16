«Первая фабрика авангарда» объявила конкурс для художников

Фестиваль актуального искусства «Первая фабрика авангарда» проводит открытый конкурс для художников на участие в кураторской выставке Антонио Джеузы «Homo faber. Новый выпуск».

Заявки принимаются до 1 июля по адресу homofaber@firstavantgarde.ru. В заявку должны входить фотографии, эскизы и описания работ, план реализации и контакты автора или авторов в свободной форме.

На конкурс можно присылать произведения живописи или скульптуры, работы на бумаге, фотографии, инсталляции, видео и новые медиа.

«Мы ждем от вас подробные сведения об осуществленных и нереализованных произведениях, которые вы считаете отвечающими на тезисы концепции, а также ваше портфолио и контактные данные», — сообщают организаторы конкурса на сайте фестиваля «Первая фабрика авангарда».

Антонио Джеуза:

«В архитектуре конструктивисты ставили во главу угла нового гармонично развитого человека, который должен пользоваться удобными вещами и жить в благоустроенном городе. Выставочный проект перенимает веру в то, что художник — "homo faber" - человек, кто делает, строит, планирует, проектирует, программирует, даже исправляет и приводит в действие сломанные вещи.

Будущую выставку можно рассматривать как набор практических инструкций о том, как настоящее можно улучшить с помощью искусства. Участники не будут искать свое место в утопиях и не окажутся в диалоге с фантастическими мирами – они не будут предлагать нереализуемое в реальности. То есть, работы, которые будут представлены на выставке, по своей природе носят практический характер.

Разумеется, это не означает, что эти работы будут ограничены техническими характеристиками (это будут не только планы зданий, схемы, диаграммы или любые другие математические и геометрические предложения). В этих произведениях нет никаких тайн или склонности к мистике: автор на этой выставке - не шаман, открывающий портал в неизвестное. Художник берет на себя роль инженера, архитектора, программиста, технического специалиста, консультанта, используя язык искусства».







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