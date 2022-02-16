Выставка Сергея Хеато откроется в Петербурге

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C 25 февраля по 20 марта в петербургской галерее 3120 Gallery пройдет первая персональная выставка уличного художника Сергея Хеато «12 листов».
Как сообщает сайт галереи, в своем проекте художник обращается к заметкам на полях, рисункам в последних листах учебной тетради и всему тому, что остается за рамками правильного поведения в школьном возрасте.
В экспозицию войдут живопись, графика и керамические объекты, созданные в 2021–2022 годах. Куратор выставки — Настя Скворцова.
«Работы, представленные на выставке, отсылают к рисункам в школьных тетрадках и исследуют детское мироощущение, — говорит Сергей Хеато. — Что может заставить 13-летнего подростка подписать волка своим именем? Кому адресован вопрос про пивко под котёнком с грустными глазами? Картины провоцируют зрителя вспомнить себя маленьким скучающим школьником и сравнить свое самоощущение тогда и сейчас, задуматься над тем, что было для тебя важно и рассмеяться или смутиться. Иронизируя над маленьким Сережей, взрослый Хеато удивляется, как много их объединяет».
Сергей Хеато входит в группу уличных художников, объединившихся в пространстве «10.203» — самоорганизованной мастерской и выставочном зале на Кожевенной линии, 34.
Участник более десяти выставочных проектов, среди которых выставки в ЦВЗ «Манеж» (Петербург, 2021), Музее стрит-арта (Петербург, 2019, 2021), галерее Futuro (Нижний Новгород, 2018), Севкабель Порт (Петербург, 2019), а также аукционов современного искусства (RuArts, Vladey) и проектов в общественных пространствах. С 2015 года Сергея Хеато также работает в таких техниках изобразительного искусства как живопись, гравюра, скульптура, объект, керамика.
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