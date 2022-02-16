Поэтический журнал хотят судить из-за Тургенева

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Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении медиа о поэзии Prosodia. Поводом для составления протокола стало то, что в одной из публикаций журнала было использовано слово из письма Тургенева, которое эксперты сочли матерным.
Об этом сообщил главный редактор издания Владимир Козлов.
По его словам, речь идет о слове «выблядок». Если суд признает правоту Роскомнадзора, с Владимира Козлова как главреда Prosodia, а также с некоммерческой организации «Инновационные гуманитарные проекты», которая управляет проектом, могут взыскать крупные штрафы.
В протоколе говорится, что редакция Prosodia не давала объяснений в связи с публикацией. Как отмечает Владимир Козлов, на самом деле объяснения были даны, в том числе в письменной форме.
Он приводит содержательную часть своего письма в Роскомнадзор:
«При составлении протокола прошу учесть, что prosodia.ru — просветительский проект о русской поэзии, который работает для аудитории 18+, о чем есть уведомление на сайте. Административным правонарушением Роскомнадзором в данном случае признано цитирование нами в сообщении о выходе поэтического сборника поэта XIX века С. Шевырева отрывка из письма А. Герцену, написанного писателем И. Тургеневым. Как сообщает словарь В.И.Даля, слово "выблядок" в XIX веке употребляется в том же значении, что и слово "ублюдок", содержащее тот же корень, — "внебрачный ребенок". Однако слово "ублюдок" никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором. Просим суд учесть эти обстоятельства при вынесении решения. Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Впредь готовы быть аккуратнее в этом вопросе».
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