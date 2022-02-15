Объявлена параллельная программа выставки «Женщины в движении»

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Сегодня, 15 февраля, стала известна параллельная программа выставки «Женщины в движении», которая откроется в Центре современной культуры «Смена» в Казани 19 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба «Смены».
На выставке «Женщины в движении» будут представлены работы художниц из Швеции, России, Испании и Великобритании, в которых они рассматривают и раскрывают различные аспекты жизни и опыта женщин — семейные отношения, самоорганизацию, эмансипацию, работу, борьбу за равенство.
В день открытия — 19 февраля в 17:00 — при поддержке Посольства Швеции пройдет презентация выставки с участием ее участниц и куратора Марии Линд. Они расскажут о том, как зародился проект, как отбирались работы, и ответят на вопросы посетителей.
Вместе с WLAG Россия «Смена» при поддержке Шведского Института организует шесть бесплатных писательских воркшопов для женщин. Ведущая — соосновательница писательских курсов и сообщества WLAG в России, писательница и драматург Света Лукьянова.
Первое занятие состоится 20 февраля в 15:00. Участницами воркшопа могут стать женщины старше 18 лет, предыдущий писательский опыт не играет роли. Тексты, написанные на воркшопах, войдут в зин «Женщины в движении». За художественное оформление и производства зина отвечает художница Анастасия Каркоцкая. Презентация зина пройдет на закрытии выставки 15 мая.
Также в рамках параллельной программы пройдут бесплатные показы фильмов, снятых женщинами. Первый фильм — «Не для детей (Прогулка слона)» Мари-Луизы Экман — покажут 20 февраля в 18:00.
Выставка «Женщины в движении» проводится при поддержке Посольства Швеции
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