Объявлена параллельная программа выставки «Женщины в движении»

© Предоставлено пресс-службой Центра современной культуры «Смена»

Сегодня, 15 февраля, стала известна параллельная программа выставки «Женщины в движении», которая откроется в Центре современной культуры «Смена» в Казани 19 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба «Смены».

На выставке «Женщины в движении» будут представлены работы художниц из Швеции, России, Испании и Великобритании, в которых они рассматривают и раскрывают различные аспекты жизни и опыта женщин — семейные отношения, самоорганизацию, эмансипацию, работу, борьбу за равенство.

В день открытия — 19 февраля в 17:00 — при поддержке Посольства Швеции пройдет презентация выставки с участием ее участниц и куратора Марии Линд. Они расскажут о том, как зародился проект, как отбирались работы, и ответят на вопросы посетителей.

Вместе с WLAG Россия «Смена» при поддержке Шведского Института организует шесть бесплатных писательских воркшопов для женщин. Ведущая — соосновательница писательских курсов и сообщества WLAG в России, писательница и драматург Света Лукьянова.

Первое занятие состоится 20 февраля в 15:00. Участницами воркшопа могут стать женщины старше 18 лет, предыдущий писательский опыт не играет роли. Тексты, написанные на воркшопах, войдут в зин «Женщины в движении». За художественное оформление и производства зина отвечает художница Анастасия Каркоцкая. Презентация зина пройдет на закрытии выставки 15 мая.

Также в рамках параллельной программы пройдут бесплатные показы фильмов, снятых женщинами. Первый фильм — «Не для детей (Прогулка слона)» Мари-Луизы Экман — покажут 20 февраля в 18:00.

Выставка «Женщины в движении» проводится при поддержке Посольства Швеции







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