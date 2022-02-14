Фестиваль New/Open подвел итоги

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13 февраля в Екатеринбурге завершился фестиваль актуальной музыки New/Open Showcase 2022. В нем приняли участие музыканты из 11 городов России, по итогам фестиваля распределены гранты на реализацию музыкальных проектов.
За три дня фестиваля зрители прослушали около 20 часов выступлений 50 музыкальных коллективов, 20 часов лекций и воркшопов, встретились с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетили шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет.
В центре программы New/Open Showcase 2022 были защиты музыкальных проектов, на реализацию которых коллективы получили гранты до 600 000 рублей. «Четырнадцать экспертов жюри оценивали не только творчество, но и актуальность заявки на грант, а также оригинальность и реалистичность проектов», — отмечают организаторы фестиваля.
Обладателями грантов New/Open Showcase 2022 стали 11 музыкальных коллективов:
Кроме того, эксперты и партнеры фестиваля объявили специальные призы для его участников. Призы получили POLE, «ГАФТ», «Веснушка», ISKA, «гокки», Макс Юдин, vika pestrova, UNOBOI, «Макодзеба», «Лус Киндер», Катя Рикеда, GANA, Ellina R, USTINNA, Cruel Tie, theabc, «Созвездие Отрезок», The Maugleez и hodila izba.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
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