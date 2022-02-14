Фестиваль New/Open подвел итоги

© Антон Улатов / New/Open

13 февраля в Екатеринбурге завершился фестиваль актуальной музыки New/Open Showcase 2022. В нем приняли участие музыканты из 11 городов России, по итогам фестиваля распределены гранты на реализацию музыкальных проектов.

За три дня фестиваля зрители прослушали около 20 часов выступлений 50 музыкальных коллективов, 20 часов лекций и воркшопов, встретились с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетили шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет.

В центре программы New/Open Showcase 2022 были защиты музыкальных проектов, на реализацию которых коллективы получили гранты до 600 000 рублей. «Четырнадцать экспертов жюри оценивали не только творчество, но и актуальность заявки на грант, а также оригинальность и реалистичность проектов», — отмечают организаторы фестиваля.

Обладателями грантов New/Open Showcase 2022 стали 11 музыкальных коллективов:

Вокальная группа POLE (Петербург) — 600 000 рублей;

The OMY (Москва) — 503 000 рублей;

«Парнишка» (Петербург) — 599 000 рублей;

hodila izba (Москва) — 600 000 рублей;

«Где-то там» (Москва) — 599 613 рублей;

Low Kick Collective (Петербург) — 246 000 рублей;

«Созвездие Отрезок» (Москва) — 243 000 рублей;

«Хадн дадн» (Москва) — 232 358 рублей;

«Андреграунд» (Москва) — 500 000 рублей;

«Васса Железнова» (Москва) — 329 700 рублей;

IYULINA (Москва) — 587 992 рублей.



Кроме того, эксперты и партнеры фестиваля объявили специальные призы для его участников. Призы получили POLE, «ГАФТ», «Веснушка», ISKA, «гокки», Макс Юдин, vika pestrova, UNOBOI, «Макодзеба», «Лус Киндер», Катя Рикеда, GANA, Ellina R, USTINNA, Cruel Tie, theabc, «Созвездие Отрезок», The Maugleez и hodila izba.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи







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