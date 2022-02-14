В ЦДК покажут фильм о коллекционере Вильгельме Хансене

16 февраля в Центре документального кино (ЦДК) в Москве проект TheatreHD представит премьеру фильма режиссера Дэвида Бикерстаффа «Датский коллекционер: от Делакруа до Гогена» (2021).

Начало в 19:15, билеты (500 р.) — на сайте ЦДК. Показ пройдет в рамках проекта «Арт-лекторий в кино», фильм представит искусствовед, социолог искусства, специалист по истории коллекционирования Михаил Каменский.

Фильм-выставка «Датский коллекционер: от Делакруа до Гогена» рассказывает историю Вильгельма Хансена, датского предпринимателя, человека с прекрасным художественным вкусом, который собрал уникальную коллекцию произведений искусства. Он был настоящим знатоком и ценителем, дружил со многими художниками и коллекционерами, был вхож в их мир, благодаря чему в его коллекции есть работы Альфреда Сислея, Камиля Писсарро, Клода Моне, Огюста Ренуара. Когда после смерти Эдгара Дега была объявлена распродажа его личной коллекции, Вильгельм Хансен приобрел большую ее часть.

Сегодня это уникальное собрание представлено в музее искусств Ордрупгаард в Дании. Здесь же хранится одна из самых важных и полных коллекций датских художников Золотого века и французских импрессионистов, включая работы Эжена Делакруа, Теодора Руссо, Гюстава Курбе, Эдуарда Мане и Поля Гогена.

Биография Вильгельма Хансена представляет собой идеальный фон для рассказа не только об искусстве, которое он любил, но и о том, как менялся собственно арт-рынок — к XX столетию он обрел статус, схожий с азартной игрой, которую не видно широкой публике.

Фильм переносит зрителей на нашумевшую выставку «Гоген и импрессионисты: шедевры из коллекции Ордрупгарда» в Королевской академии художеств в Лондоне и дает возможность увидеть шедевры в HD-разрешении на большом экране.

С 23 февраля фильм «Датский коллекционер: от Делакруа до Гогена» будет демонстрироваться на экранах кинотеатров более чем 50 городов России. Полное расписание показов приводится на сайте TheatreHD.







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