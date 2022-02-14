Приостановлено обсуждение проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей

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Сегодня, 14 февраля, стало известно, что Министерство культуры РФ приостановило обсуждение проекта президентского указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
«Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков», — пояснили в министерстве.
Проект указа прошел обсуждения на двух площадках с участием экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей и получил поддержку, но «вместе с тем, в обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний, — говорится в сообщении пресс-службы Минкульта. — В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Проект Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей был разработал Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева (Институт наследия).
Против проекта выступил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, высказавший опасения, что этим документом вводится цензура в области культуры. Его позицию поддержали руководители 13 российских театров. В частности, генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что «появление... такого документа дает возможность достаточно серьезного произвола государственным чиновникам».
Более 30 кинематографистов, в том числе режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов, актер Данила Козловский подписали обращение к министру культуры Ольге Любимовой, в котором выразили обеспокоенность из-за возможного принятия проекта, передает РИА Новости.
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