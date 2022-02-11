Выставка Владимира Дубосарского пройдет в Москве

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23 февраля в галерее ILONA—K Artspace в башне «Меркурий» делового центра «Москва-Сити» откроется персональная выставка художника Владимира Дубосарского «Дедушкины сказки».
Как сообщает пресс-служба ILONA—K Artspace, на двух этажах галереи будут представлены живопись и графика Владимира Дубосарского из серии «1001 вид моря», а также картины из серии «В мире животных».
«В живописных работах из проекта "В мире животных" автор конструирует концептуальные соединения равноудалённых друг от друга феноменов. Представители доисторической фауны, интерьеры типовой застройки хрущевского периода, образы и язык поп-арта, соединяясь в рамках произведения, высвечивают точки напряжений между содержаниями и комплексами идей, лежащих за ними», — отмечают организаторы выставки.
«Это парадоксальное сближение, казалось бы, противоположных смыслов мы видим и в названии второй серии, в котором словно спутались "Тысяча и одна ночь" и "Сто видов Фудзи". В работах из серии "1001 вид моря» автор обращается к парадоксальной связи между методом модернистской бесконечной репетиции формального поиска и поп-артистким тиражированием. Разделенная на две части — воду и небо — исходная композиция, отсылающая к работам Марка Ротко или, исполненным буддийской строгости, фотографиям моря Хироси Сугимото, бесконечно воспроизводится в узнаваемой поп-артисткой манере. Не являясь в действительности тиражными произведениями, за счет схожести языка эти работы обманывают наши ожидания и представления о границах направлений искусства».
Выставка Владимира Дубосарского «Дедушкины сказки» в ILONA—K Artspace продлится до 22 апреля.
Владимир Дубосарский (р. 1964) — художник, куратор профиля «Современная живопись» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. С 1994 года участвовал во многих групповых выставках в России и за рубежом, персональные выставки художника проходили в Государственном Русском музее (ГРМ), ГЦСИ Нижний Новгород, Государственной Третьяковской галерее (ГТГ), Московском музее современного искусства (ММОМА) и в других музейных и выставочных пространствах.
Работы Владимира Дубосарского находятся в собраниях ГТГ, ГРМ, ММОМА, Фонда культуры «Екатерина», Московского дома фотографии, Музея современного искусства в Авиньоне, Ярославского художественного музея, Центра Помпиду в Париже, Музея современного искусства в Валенсии, Дома сецессиона в Вене, Музея изящных искусст в Хьюстоне, Музея актуального искусства ART4.
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