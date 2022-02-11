 
12:20 11 февраля 2022Новости
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Фильм «Мама, я дома» Владимира Битокова покажут в «Пионере»

News_detailed_picture© Предоставлено пресс-службой кинотеатра «Пионер»

15 февраля в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ фильма «Мама, я дома», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале 2021 года. Картину представит режиссер – выпускник мастерской Александра Сокурова Владимир Битоков.

Начало в 19:05, билеты (450 рублей) — здесь.

После показа Владимир Битоков и продюсер картины Александр Роднянский обсудят фильм со зрителями.

  • «Мама, я дома» (Россия, 2021)
    Режиссер: Владимир Битоков
    Автор сценария: Мария Изюмова
    Оператор: Ксения Середа
    Композитор: Дмитрий Евграфов
    Возрастное ограничение: 12+
    В ролях: Ксения Раппопорт, Юра Борисов, Александр Горчилин, Екатерина Шумакова, Наталья Павленкова

    Синопсис: Кабардино-Балкария. Тоня — водитель автобуса на окраине Нальчика. Она с нетерпением ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирии в частной военной компании. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить. В одиночку Тоня начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына. Но неожиданно на пороге ее квартиры появляется молодой человек.


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