Фильм «Мама, я дома» Владимира Битокова покажут в «Пионере»

Musica sacra перед лицом будущего
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15 февраля в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ фильма «Мама, я дома», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале 2021 года. Картину представит режиссер – выпускник мастерской Александра Сокурова Владимир Битоков.
Начало в 19:05, билеты (450 рублей) — здесь.
После показа Владимир Битоков и продюсер картины Александр Роднянский обсудят фильм со зрителями.
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