Некрасовка организует курс лекций по современной скульптуре

Кен Келлехер. Тропик Козерога. 2019. Цифровая скульптура © Kat Barandy / Designboom

С 11 февраля по 11 марта художница и куратор, автор образовательных курсов по скульптуре Екатерина Соколовская прочитает в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве курс лекций «Современная скульптура: от компьютерных скульптур к NFT».

«В курсе обратимся к новым возможностям современной скульптуры. Рассмотрим, как развитие компьютерных технологий повлияло на новые подходы работы с трехмерным объемом, а также как скульптура переместилась в виртуальное пространство», — говорится в сообщении на сайте Некрасовки.

Расписание:

11 февраля — Компьютеры, которые создавали скульптуры



Первая лекция посвящена истории компьютерных скульптур и машин, работающих над формированием объема. На лекции будет рассматриваться значение для современной скульптуры таких инструментов, как 3D-принтер и 3D-сканер, познакомимся с проектами, использующими нейросеть для моделирования формы, а также дополненную реальность.

25 февраля — Оцифровка и размытие границ объема и пространства



На второй лекции курса Екатерина Соколовская обратится к трансмедиальности современного искусства и расскажет, как она проявляется в работе художников с объемом и пространством. Также будут рассмотрены примеры проектов, существующих на границе различных медиа и по-новому осмысляющих скульптуру в городском и выставочном пространстве.

11 марта — Скульптура и NFT



Темой последней лекции курса станут наиболее свежие течения в искусстве. Ней можно будет узнать, как художники, работающие со скульптурой, нашли ей применение на рынке NFT. Лектор расскажет о возможностях и проблемах, которые ожидают скульптуру в поле крито-арта, а также о новых проектах и интересных коллаборация скульпторов и NFT-художников.



Начало лекций в 19:00, они будут проходить в Конференц-зале на 5-м этаже и в Арт-пространстве на 2-м этаже библиотеки. Вход бесплатный по предварительной регистрации.







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