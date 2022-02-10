Некрасовка организует курс лекций по современной скульптуре

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С 11 февраля по 11 марта художница и куратор, автор образовательных курсов по скульптуре Екатерина Соколовская прочитает в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве курс лекций «Современная скульптура: от компьютерных скульптур к NFT».
«В курсе обратимся к новым возможностям современной скульптуры. Рассмотрим, как развитие компьютерных технологий повлияло на новые подходы работы с трехмерным объемом, а также как скульптура переместилась в виртуальное пространство», — говорится в сообщении на сайте Некрасовки.
Расписание:
11 февраля — Компьютеры, которые создавали скульптуры
Первая лекция посвящена истории компьютерных скульптур и машин, работающих над формированием объема. На лекции будет рассматриваться значение для современной скульптуры таких инструментов, как 3D-принтер и 3D-сканер, познакомимся с проектами, использующими нейросеть для моделирования формы, а также дополненную реальность.
25 февраля — Оцифровка и размытие границ объема и пространства
На второй лекции курса Екатерина Соколовская обратится к трансмедиальности современного искусства и расскажет, как она проявляется в работе художников с объемом и пространством. Также будут рассмотрены примеры проектов, существующих на границе различных медиа и по-новому осмысляющих скульптуру в городском и выставочном пространстве.
11 марта — Скульптура и NFT
Темой последней лекции курса станут наиболее свежие течения в искусстве. Ней можно будет узнать, как художники, работающие со скульптурой, нашли ей применение на рынке NFT. Лектор расскажет о возможностях и проблемах, которые ожидают скульптуру в поле крито-арта, а также о новых проектах и интересных коллаборация скульпторов и NFT-художников.
Начало лекций в 19:00, они будут проходить в Конференц-зале на 5-м этаже и в Арт-пространстве на 2-м этаже библиотеки. Вход бесплатный по предварительной регистрации.
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