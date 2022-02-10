В Центре Гиляровского расскажут о визуальной познавательной литературе

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C 17 по 24 февраля в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, пройдет образовательная программа в рамках конкурса иллюстрированных нон-фикшн книг ABCDbooks 2022 проекта А+А.
В программу входят лекции, презентации книг, встречи с авторами, иллюстраторами и издателями, подготовленные вместе с партнерами конкурса — Международным фестивалем книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» и Музеем Москвы.
Расписание:
17 февраля — ABCDbooks: ищем новые книги!
Главный редактор издательского проекта А+А Кася Денисевич и его основатели — генеральный директор издательства Ad Marginem Михаил Котомин и директор ABCdesign Дмитрий Мордвинцев — расскажут об импринте А+А, его миссии и конкурсе нехудожественных книг ABCDbooks. Для авторов и иллюстраторов эта отличная возможность узнать, как сделать книгу, которая станет финалистом и будет напечатана в издательстве.
24 февраля — Презентация книги «Привет, Москва!»
Книга «Привет, Москва!» Тани Борисовой — книга-победитель прошлого сезона конкурса ABCdesign. Московская художница расскажет о работе над проектом, теоретической основе рисования с натуры и по фотографии и практике пристального взгляда на давно знакомый город. Также в Центре Гиляровского откроется выставка, посвященная книге «Привет, Москва!»: посетители смогут увидеть эскизы и финальные рисунки, а также наброски графической мастерской «Простая школа».
3 марта — Круглый стол «Кто делает визуальный нон-фикшн в России и почему это непросто»
О важных рисованных познавательных книгах последних лет расскажут люди, которые их делают: арт-директор издательства «Самокат» Полина Плавинская, соавтор и иллюстратор книг «Транссиб. Поезд отправляется!» и «Истории старой квартиры» Аня Десницкая, автор и иллюстратор книг «Комореби, собремеса, хеззерлих» и «Прогулка», основательница издательства «Миля» Маша Ивашкина и главный редактор проекта А+А Кася Денисевич.
10 марта — Дискуссия «Конкурс и книги: кто победил в прошлом сезоне ABCDbooks и что из этого получилось»
По итогам прошлого сезона конкурса ABCDbooks в финал попали три книги: субъективный взгляд на родной город Тани Борисовой «Привет, Москва!», графическая биография «100 причин, почему плачет Лев Толстой» Кати Гущиной и история архитектуры «Кто все это построил: 20 архитекторов XX века» Анны Поленовой и Полины Фадеевой. Авторы этих книг, а также главред А+А Кася Денисевич и арт-директор Дмитрий Мордвинцев поделятся опытом работы над проектом и ответят на вопросы соискателей нового сезона.
17 марта — Презентация «Книги и города»
Редактор издательства Strelka Press Маша Гончарова и автор книжного блога «Бумажный лев» Анна Лаур представят самые интересные, странные, необычные, красивые, нежные и смешные иллюстрированные издания об урбанистике, городах и технологиях.
24 марта — Лекция «Искусство — детям»
Искусствовед и куратор, шеф-редактор раздела «Искусство» COLTA.RU Надя Плунгян на примере книг издательского проекта А+А расскажет, как может быть устроен иллюстрированный нон-фикшн, способный заинтересовать взрослых и детей. Также Надя Плунгян объяснит, как говорить с детьми об искусстве, не притворяясь, что оно элементарно или непостижимо.
Начало всех мероприятий программы в 18:00, вход бесплатный по предварительной регистрации. Наличие QR-кода и оригинала паспорта обязательно.
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