В Центре Гиляровского расскажут о визуальной познавательной литературе

© Музей Москвы

C 17 по 24 февраля в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, пройдет образовательная программа в рамках конкурса иллюстрированных нон-фикшн книг ABCDbooks 2022 проекта А+А.

В программу входят лекции, презентации книг, встречи с авторами, иллюстраторами и издателями, подготовленные вместе с партнерами конкурса — Международным фестивалем книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» и Музеем Москвы.

Расписание:



Начало всех мероприятий программы в 18:00, вход бесплатный по предварительной регистрации. Наличие QR-кода и оригинала паспорта обязательно.







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