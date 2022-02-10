Начинается Берлинский кинофестиваль

© Berlinale

Сегодня, 10 февраля, мировой премьерой фильма Франсуа Озона «Петер фон Кант» (Peter von Kant) откроется 72-й Берлинский международный кинофестиваль.

В основной конкурсной программе участвуют 18 картин режиссеров из Австрии, Аргентины, Бельгии, Германии, Индонезии, Испании, Италии, Камбоджи, Канады, Китая, Мексики, США, Франции, Швейцарии и Южной Кореи. В программе 17 мировых премьер, 7 фильмов сняты женщинами-режиссерами.

Помимо фильма Франсуа Озона среди участников основного конкурса новые работы Клер Дени, Ульриха Зайдля, Урсулы Майер, Паоло Тавиани, Микаэля Херса, Андреаса Дрезена и Дени Коте.

В конкурсной программе Encounters будут соревноваться 15 фильмов, в том числе драма Александра Золотухина «Брат во всем» — история болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты — стать военными летчиками.

В программе короткого метра Berlinale Shorts состоятся премьеры фильмов «Haulout» (Великобритания-Россия) Евгении и Максима Арбугаевых и «Трэп» (Trap, Россия-Литва) Анастасии Вебер, а в секции Generation 14plus будет представлена картина «Страна Саша» (Россия) Юлии Трофимовой.

В программу «Панорама» отобраны «Продукты 24» Михаила Бородина и кaзaхстaнско-российский фильм Аскара Узабаева «Бақыт» («Счaстье»).

Кроме того, организаторы Европейского кинорынка включили российский детективный сериал Владлены Санду «Идентификация» в подборку Berlinale Series Market Selects.

72-й Берлинский международный кинофестиваль проводится в традиционном формате с соблюдением жестких мер безопасности, связанных с пандемией. Обладатели главных призов будут объявлены 16 февраля, их выберет жюри, которое возглавляет американский сценарист, режиссер и продюсер М. Найт Шьямалан.

Затем, до 20 февраля, в берлинских кинотеатрах пройдут повторные показы фильмов. Заполняемость залов будет ограничена 50% от их вместимости. Европейский кинорынок в этом году полностью переведен в онлайн-формат.







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