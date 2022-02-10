На Okko открылся видеокурс по теории современного искусства

С 9 февраля подписчика мультимедийного сервиса Okko доступны шесть лекций видеокурса «Современное искусство. Время объяснять», подготовленного экспертами 6-й Уральской индустриальной биеннале.

Проект реализуется в рамках программы Okko «Искуссво онлайн». Лекторы курса «Современное искусство. Время объяснять» — известные искусствоведы, кураторы и художники — дают простые ответы на популярные вопросы и возражения зрителей, соприкасающихся с современным искусством, объясняют, как появилось современное искусство, почему оно радикально меняет свою форму и зачем его нужно смотреть.

Зачем человек создает художественные произведения, как менялись общественная роль и функции искусства на протяжении истории человечества, и что мы можем считать «настоящим», когда речь идет об искусстве? На эти вопросы в своей лекции отвечает художник, теоретик искусства и критик Дмитрий Гутов.

Об эволюции форм искусства и роли художника рассказывает Антонио Джеуза — независимый куратор, критик, лектор и преподаватель, один из ведущих экспертов в области искусства новых технологий в России.

Фигуре художника в прошлом и настоящем посвящена лекция кандидата искусствоведения, доцента кафедры дизайна СПБГУ Алексея Бойко.

Исследователь перформанса Дарья Демехина при участии художницы Ольги Кройтор раскрывает сложную тему перфоманса: как устроены перформанс и спектакль, есть ли между ними разница, где пролегает граница между искусством перформанса и другой исполнительской деятельностью: театром, цирком, танцем и музыкой.

Об искусстве в городском контексте рассказывает искусствовед, куратор, соучредитель Фонда культурных инициатив Sparta Лиза Савина.

Нейронные сети, искусственный интеллект, синтетическая биология становятся основой для создания произведений искусства. Заглянуть в будущее art & science подписчики Okko могут вместе с Дмитрием Булатовым — художником, теоретиком искусства, организатором и куратором более двадцати международных проектов и выставок, автором книг и антологий по искусству.

Как сообщает пресс-служба Okko, все лекции будут дублированы версией с субтитрами и переводом на жестовый язык для людей с нарушениями слуха. Инклюзивная коллекция появится на сервисе Okko 25 февраля.







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