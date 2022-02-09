В Казани пройдет выставка художниц из Швеции, России, Испании и Великобритании

Мари-Луиза Экман. Любовь. 1976 © Предоставлено пресс-службой Центра современной культуры «Смена»

19 февраля в Центре современной культуры «Смена» в Казани откроется коллективная выставка «Женщины в движении», на которой будут представлены работы художниц из Швеции, России, Испании и Великобритании. Куратор выставки – искусствовед, куратор, преподаватель и писатель Мария Линд.

В своих работах участницы выставки «Женщины в движении» рассматривают и раскрывают различные аспекты жизни и опыта женщин — семейные отношения, самоорганизацию, эмансипацию, работу, борьбу за равенство.

Слово «движение» в названии проекта с одной стороны отсылает нас к «движущемуся изображению» (англ. — moving images), то есть к тем формам искусства — видео и кино, — в которых работают некоторые художницы. С другой стороны, оно также связано с тем, как произведения затрагивают зрителей. Работы художниц приводят наши чувства в движение. Еще одно значение — восприятие самих художниц как «женщин в движении», пытливых, находящихся в поиске новых способов работы, жизни и совместного времяпрепровождения.

Участницы выставки: Петра Бауэр, Дора Гарсиа, Аманда Кернелл, Кристина Линдстрем, Таус Махачева, Яна Михалина, Сюзанна Остен, Кристина Пашкова, Габриэлла Пихлер, Оливия Плендер и Май Зеттерлинг, Мари-Луиза Экман.

Куратор выставки: Мария Линд, писатель и педагог из Стокгольма, директор Кунстхалле Тенста (2011–2018), художественный руководитель 11-й биеннале в Гуанчжоу, директор программы для выпускников Центра кураторских исследований Бард-колледжа (2008–2010), директор программы Iaspis в Стокгольме (2005–2007). Лауреат премии Уолтера Хоппса за кураторские достижения (2009). В настоящее время — советник по культуре Посольства Швеции в Москве.

Выставка «Женщины в движении» в Центре современной культуры «Смена» продлится до 15 мая. В программе выставки серия бесед с художниками, мастер-классы для женщин и прогулки по городу, посвященные истории женщины в Казани.

Выставка проводится при поддержке Посольства Швеции







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