KION представит премьеру фильма-номинанта на премию «Оскар»

Парсифаль в Белом доме
Ницше и Багз Банни о Вагнере9 февраля 2022366
12 февраля в онлайн-кинотеатре KION состоится эксклюзивная премьера картины чилийского режиссера Майте Альберди «Агент-крот» (El agente topo, 2020), номинированной на премию «Оскар» 2021 года в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».
Об этом сообщает пресс-служба KION.
Главный герой фильма — 83-летний чилиец по имени Серхио. Он ведет довольно активную жизнь, несмотря на свой возраст, интересуется технологиями и модными тенденциями. В один прекрасный день Серхио проходит кастинг частного детектива Ромуло на роль агента под прикрытием («крота»).
К Ромуло обратилась дочь местного жителя. Она считает, что над ее матерью жестоко издеваются в доме престарелых, расположенном неподалеку. Узнав об этом, Серхио преображается в настоящего шпиона, похожего на Джеймса Бонда. Он с присущим ему энтузиазмом изучает различные гаджеты и технологии, а Ромуло, убедившись, что Серхио действительно согласен помочь ему в расследовании, проводит короткий курс по методам «пенсионного шпионажа».
Серхио знакомится с постояльцами дома престарелых и занимается сбором информации о пострадавшей. По мнению Серхио, в доме действительно творится нечто странное. Но правда, которая ему откроется, сильно удивит и 83-летнего «крота», и Ромуло, который связывается со своим агентом посредством отчетов...
Мировая премьера фильма «Агент-крот» прошла в 2020 году в секции «Мировое документальное кино» фестиваля Sundance, российская премьера — в 2021 году на 43-м Московском международном кинофестивале в программе «Свободная мысль. Программа документального кино». В том же году картина Майте Альберди была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:00В Казани пройдет выставка художниц из Швеции, России, Испании и Великобритании
16:27KION представит премьеру фильма-номинанта на премию «Оскар»
15:30Умер Збигнев Намысловский
14:22Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia
13:49Адель победила в трех номинациях BRIT Awards
13:10«НЛО» организует онлайн-презентацию книги Ольги Медведковой «Ф. И. О.»
12:31На Моргенштешна завели дело из-за татуировок
Вчера
18:31Российский мультфильм номинирован на премию «Оскар»Все новости
Ницше и Багз Банни о Вагнере9 февраля 2022366
Почему Комар и Меламид решили через 50 лет создать ремейки соц-арта9 февраля 2022433
Публикация Александра Авербуха8 февраля 20221871
Интервью Барбары Мартин с Сергеем Бычковым7 февраля 20222563
Разговор по случаю. Часть вторая7 февраля 20221839
Лидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине7 февраля 20221987
Максим Солопьев приглашает вас заглянуть в библиотеки будущего7 февраля 20221736
Жители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной7 февраля 20221923
Репортаж Максима Мамлыги4 февраля 20223191
Игровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы4 февраля 20223649
Изоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе4 февраля 20222955
Графика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х3 февраля 20223674