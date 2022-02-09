KION представит премьеру фильма-номинанта на премию «Оскар»

© Предоставлено пресс-службой KION

12 февраля в онлайн-кинотеатре KION состоится эксклюзивная премьера картины чилийского режиссера Майте Альберди «Агент-крот» (El agente topo, 2020), номинированной на премию «Оскар» 2021 года в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Об этом сообщает пресс-служба KION.

Главный герой фильма — 83-летний чилиец по имени Серхио. Он ведет довольно активную жизнь, несмотря на свой возраст, интересуется технологиями и модными тенденциями. В один прекрасный день Серхио проходит кастинг частного детектива Ромуло на роль агента под прикрытием («крота»).

К Ромуло обратилась дочь местного жителя. Она считает, что над ее матерью жестоко издеваются в доме престарелых, расположенном неподалеку. Узнав об этом, Серхио преображается в настоящего шпиона, похожего на Джеймса Бонда. Он с присущим ему энтузиазмом изучает различные гаджеты и технологии, а Ромуло, убедившись, что Серхио действительно согласен помочь ему в расследовании, проводит короткий курс по методам «пенсионного шпионажа».

Серхио знакомится с постояльцами дома престарелых и занимается сбором информации о пострадавшей. По мнению Серхио, в доме действительно творится нечто странное. Но правда, которая ему откроется, сильно удивит и 83-летнего «крота», и Ромуло, который связывается со своим агентом посредством отчетов...

Мировая премьера фильма «Агент-крот» прошла в 2020 году в секции «Мировое документальное кино» фестиваля Sundance, российская премьера — в 2021 году на 43-м Московском международном кинофестивале в программе «Свободная мысль. Программа документального кино». В том же году картина Майте Альберди была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».







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