Умер Збигнев Намысловский

Парсифаль в Белом доме
Ницше и Багз Банни о Вагнере9 февраля 2022366
7 февраля в возрасте 82 лет умер польский саксофонист, мультиинструменталист, композитор и аранжировщик Збигнев Намысловский.
Об этом сообщает Culture.pl.
Збигнев Яцек Намысловский родился в 1939 году в Варшаве, c серединs 1950-х играл на фортепиано и виолончели в джазовых ансамблях, в 1958 году стал тромбонистом группы Hot Club Melomani, в составе которой принял участие в первом джазовом концерте в Варшавской национальной филармонии. Также участвовал в первом послевоенном туре польских джазменов по Западной Европе.
В 1960 году отошел от традиционного джаза, главным инструментом музыканта стал альт-саксофон. До 1963 года был связан с группой The Wreckers Анджея Тшасковского, с которой отправился в тур по США, в 1962 году принял участие в Ньюпортском фестивале. В 1961 году собрал свою первую профессиональную группу Jazz Rockers, в последующие годы создал еще несколько коллективов. С 1993 года выступал вместе с Лешеком Можджером, Збигневом Вегехауптом и Цезарием Конрадом.
В 1978-1980 годах жил в США, где выступал главным образом с Михалом Урбаняком и Уршулей Дудзяк. После возвращения в Польшу играл в Джазовой студии Польского радио и в различных ансамблях, с собственными коллективами много выступал на джазовых фестивалях в стране и за рубежом, в частности, участвовал почти во всех фестивалях Jazz Jamboree. Гастролировал во всех европейских странах, в США, Канаде, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Израиле, на Кубе, в Мексике, Бразилии, Кувейте и ЮАР.
C 2012 года возглавлял ансамбль Bednarska SuperBand, состоящий из самых талантливых учеников джазового факультета Варшавской государственной музыкальной школы имени Фредерика Шопена и Старшей джазовой школы имени Х. Маевского.
С 1960-х годов Збигнев Намысловский сочинял музыку. В его дискографии более тридцати авторских дисков, многие из которых изданы за рубежом. Альбом «Lola» (1964) стал первым диском польского джазмена, выпущенным за пределами Польши. Музыкант также записал альбом с джазовыми интерпретациями произведений Моцарта и выпустил диск с гуральским ансамблем.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:00В Казани пройдет выставка художниц из Швеции, России, Испании и Великобритании
16:27KION представит премьеру фильма-номинанта на премию «Оскар»
15:30Умер Збигнев Намысловский
14:22Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia
13:49Адель победила в трех номинациях BRIT Awards
13:10«НЛО» организует онлайн-презентацию книги Ольги Медведковой «Ф. И. О.»
12:31На Моргенштешна завели дело из-за татуировок
Вчера
18:31Российский мультфильм номинирован на премию «Оскар»Все новости
Ницше и Багз Банни о Вагнере9 февраля 2022366
Почему Комар и Меламид решили через 50 лет создать ремейки соц-арта9 февраля 2022436
Публикация Александра Авербуха8 февраля 20221871
Интервью Барбары Мартин с Сергеем Бычковым7 февраля 20222563
Разговор по случаю. Часть вторая7 февраля 20221839
Лидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине7 февраля 20221987
Максим Солопьев приглашает вас заглянуть в библиотеки будущего7 февраля 20221736
Жители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной7 февраля 20221923
Репортаж Максима Мамлыги4 февраля 20223191
Игровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы4 февраля 20223649
Изоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе4 февраля 20222955
Графика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х3 февраля 20223674