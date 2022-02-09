Умер Збигнев Намысловский

© Jazz Jamboree

7 февраля в возрасте 82 лет умер польский саксофонист, мультиинструменталист, композитор и аранжировщик Збигнев Намысловский.

Об этом сообщает Culture.pl.

Збигнев Яцек Намысловский родился в 1939 году в Варшаве, c серединs 1950-х играл на фортепиано и виолончели в джазовых ансамблях, в 1958 году стал тромбонистом группы Hot Club Melomani, в составе которой принял участие в первом джазовом концерте в Варшавской национальной филармонии. Также участвовал в первом послевоенном туре польских джазменов по Западной Европе.

В 1960 году отошел от традиционного джаза, главным инструментом музыканта стал альт-саксофон. До 1963 года был связан с группой The Wreckers Анджея Тшасковского, с которой отправился в тур по США, в 1962 году принял участие в Ньюпортском фестивале. В 1961 году собрал свою первую профессиональную группу Jazz Rockers, в последующие годы создал еще несколько коллективов. С 1993 года выступал вместе с Лешеком Можджером, Збигневом Вегехауптом и Цезарием Конрадом.

В 1978-1980 годах жил в США, где выступал главным образом с Михалом Урбаняком и Уршулей Дудзяк. После возвращения в Польшу играл в Джазовой студии Польского радио и в различных ансамблях, с собственными коллективами много выступал на джазовых фестивалях в стране и за рубежом, в частности, участвовал почти во всех фестивалях Jazz Jamboree. Гастролировал во всех европейских странах, в США, Канаде, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Израиле, на Кубе, в Мексике, Бразилии, Кувейте и ЮАР.

C 2012 года возглавлял ансамбль Bednarska SuperBand, состоящий из самых талантливых учеников джазового факультета Варшавской государственной музыкальной школы имени Фредерика Шопена и Старшей джазовой школы имени Х. Маевского.

С 1960-х годов Збигнев Намысловский сочинял музыку. В его дискографии более тридцати авторских дисков, многие из которых изданы за рубежом. Альбом «Lola» (1964) стал первым диском польского джазмена, выпущенным за пределами Польши. Музыкант также записал альбом с джазовыми интерпретациями произведений Моцарта и выпустил диск с гуральским ансамблем.







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