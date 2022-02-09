Адель победила в трех номинациях BRIT Awards

Кадр из клипа «Easy on Me» © Adele / © Adele / YouTube

8 февраля объявлены победители 42-го сезона британской премии BRIT Awards в области поп-музыки. Три из четырех главных наград получила певица Адель.

Как сообщает BBC, в номинации «Песня года» победила ее первая за шесть лет композиция «Easy on Me», в номинации «Альбом года» — ее пластинка «30», а сама Адель получила приз в новой номинации «Артист года».

Теперь Адель всего на одну позицию отстает от абсолютного лидера за всю историю BRIT Awards, Робби Уильямса, на счету которого 13 призов.

Также среди лауреатов BRIT Awards 2022 альт-рокеры Wolf Alice, признанные лучшей группой и 27-летняя рэп-исполнительница Little Simz, признанная лучшим новым артистом.

В номинации «Лучший иностранный артист» награждена Билли Айлиш, в номинации «Лучший автор песен» — Эд Ширан. Лучшей поп/R&B-исполнительницей пользователи TikTok выбрали Дуа Липу.

Полностью список победителей 42-го сезона BRIT Awards приводится на сайте премии.







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