«НЛО» организует онлайн-презентацию книги Ольги Медведковой «Ф. И. О.»

Сегодня, 9 февраля, на Facebook-странице издательства «Новое литературное обозрение» писательница и историк искусства Ольга Медведкова представит «Ф. И. О.» – свою новую книгу о связи между именем человека и его стремлением «стать самим собой».

Начало презентации в 19:00.

Разговор с автором проведет поэт, литературный критик, редактор «Художественной серии» «НЛО» Денис Ларионов. Также в обсуждении примут участие поэт, прозаик и переводчик Татьяна Щербина и литературовед, культуролог и публицист Николай Подосокорский.

«Ф.И.О. — фамилия, имя, отчество — как в анкете. Что это? Что есть имя? Владеем ли мы им? Постоянно или временно? Присваиваем ли себе чужое? Имя — росчерк пера, маска, ловушка, двойник, парадокс — плохо поддается пониманию. "Что в имени тебе моем?" А может, посмотреть на него с точки зрения истории? Личной истории, ведь имя же — собственное. Имя автора этой книги — как раз и есть такая история, трагическая и смешная. Чтобы в ней разобраться, пришлось позвать на помощь философов и поэтов, писателей и теологов, художников и историков. Пришлось вызвать из небытия тени бабушек и дедушек. И назвать их по имени. Книга написана в форме дневника, ведущегося в парижской квартире во время карантина, в трех тетрадях, соответствующих трем именам автора: Оля Ярхо — в детстве, Ольга Анатольевна Медведкова — в паспорте и Medvedkova, Jarho Olga Anat — во французской карточке медицинского страхования. Читателей дневника автор приглашает подумать, разобраться, поиграть в имена», — говорится в аннотации к книге на сайте издательства «НЛО».

Ольга Медведкова:

«Я почти ничего не знаю о моих предках, о значении и происхождении их имен. Чье имя, чьи имена я ношу? Но всякий раз, когда я пытаюсь заглянуть в метрики и заняться такого рода поисками, меня охватывает бесконечная тоска. Это место ("генеалогия") для меня пусто. Там брезжит нечто серое, неживое, леденит душу скука и бессмыслица. Мне хочется бежать, исчезнуть, скрыться. Я не хочу знать, кто еще в прошлом или в настоящем, в связи со мной или безо всякой связи, носил или носит такую же фамилию. Имя "собственное", какое разочарование! При первом более или менее внимательном рассмотрении оно оказывается вовсе даже не собственным, а всеобщим, всё равно чьим, ничьим. Мне всё равно, что за имя я ношу.

И все же нет, мне не все равно.

Но как же так?

Секрет заключается в том, что я ношу не свое имя. Не свою фамилию. То есть она моя, но не моя, не изначальная, неправильная. Фамилия моя, но не та, что моя, имя мое, но не то, которое мое, то есть не та, не то, что мне было дано от рождения. Ну вот, начинается, как сказал бы мой папа».

Ольга Медведкова — прозаик, историк искусства и архитектуры, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции, автор романа «Три персонажа в поисках любви и бессмертия» (НЛО, 2020; суперфинал премии «НОС-2021»).







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