На Моргенштешна завели дело из-за татуировок

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В Набережных Челнах полиция расследует дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Алишера Моргенштерна из-за татуировок у него на груди.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Полицейские в Набережных Челнах по результатам проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении и о проведении административного расследования по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч. 1.1 ст. 6.13 КОАП РФ). Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю. Вину Моргенштерн не признал», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что к проведению экспертизы были привлечены специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы. Они увидели в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств, а также побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению».
В административном деле речь идет о таких клипах, как «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner».
По словам адвоката Моргенштерна Сергея Жорина, после того, как в полицию поступило заявление, проводилась экспертиза текстов песен рэпера, но пропаганды наркотиков в них обнаружить не удалось.
«Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и желание во что бы то ни стало наказать артиста, — цитирует адвоката ТАСС. — В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики. Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление».
В прошлом году на Моргенштерна уже заводили административное дело за пропаганду наркотиков в двух клипах: «Розовое вино 2» и «Family». Рэпер был признан виновным и приговорен к штрафу 100 000 рублей.
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