Архив Солженицына выставляют на аукцион в Москве

Бабушкины письма
Публикация Александра Авербуха8 февраля 20221026
9 февраля аукционный дом «12-й стул» проведет в Москве торги, на которые будут выставлены редкие книги, рукописи и документы, в том числе архив Александра Солженицына.
Начало в 19:00, место проведения: галерея «30/7» (Петровка, 30/7).
На аукционе будут представлены автографы, авторские машинописи, машинописи первоначальных вариантов программных произведений Солженицына, в том числе машинопись с авторской правкой романов «Архипелаг ГУЛАГ» и «В круге первом», поэмы «Шоссе Энтузиастов», авторская машинопись цикла стихотворений «Лагерные стихи», рукописные наброски писем Нобелевскому комитету.
Также среди лотов автограф «Письма вождям Советского Союза» — первый рукописный вариант, на основе которого был составлен текст для отправки в ЦК КПСС. Этот уникальный первоначальный вариант шире финального всем известного варианта письма, отмечают организаторы торгов. Его дополнит посланный в ЦК машинописный вариант «Письма...».
В разделе «Автографы» будут представлены автографы Надежды Крандиевской, Ильи Эренбурга и Михаила Кузмина, среди редких изданий эксперты аукционного дома «12-й стул» выделяют издания Уинстона Черчилля на русском языке, включая его первую русскую книжную публикацию, книгу «Мировой кризис» (1932).
Самым дорогим книжным лотом станет первая публикация «Мирного договора между королем Швеции Фредриком I и царем русским Петром I, заключенного в Ништадте» (Стокгольм, 1721).
Кроме того, в аукционных торгах примет участие подборка рок-раритетов: фотографии групп «Кино», «Аквариум», «Странные игры» и Сергея Курехина, магнитоальбомы групп «Наутилус Помпилиус», катушка альбома «45» группы «Кино» и «Красный альбом» «Гражданской обороны», машинопись «Романа, который так и не кончен» Бориса Гребенщикова.
Со всеми лотами предстоящих торгов можно ознакомиться в онлайн-каталоге.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:31Российский мультфильм номинирован на премию «Оскар»
16:40Более ста фильмов покажут на фестивале «Дух огня»
14:47Архив Солженицына выставляют на аукцион в Москве
13:53Ник Кейв и Oxxxymiron выступят на фестивале «Боль-2022»
12:44Умер Джордж Крам
11:28Премьера спектакля Саши Денисовой состоится в Новом пространстве Театра наций
10:49В ММОМА пройдет выставка Анны СамойловойВсе новости
Публикация Александра Авербуха8 февраля 20221026
Интервью Барбары Мартин с Сергеем Бычковым7 февраля 20221956
Разговор по случаю. Часть вторая7 февраля 20221403
Лидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине7 февраля 20221498
Максим Солопьев приглашает вас заглянуть в библиотеки будущего7 февраля 20221260
Жители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной7 февраля 20221574
Репортаж Максима Мамлыги4 февраля 20222892
Игровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы4 февраля 20223318
Изоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе4 февраля 20222660
Графика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х3 февраля 20223375
Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science2 февраля 20223441
Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги1 февраля 20226649