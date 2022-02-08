Архив Солженицына выставляют на аукцион в Москве

Лот №10. Машинопись с авторской правкой романа «Архипелаг ГУЛАГ» с автографом «Не исключаю возможности дальнейших прижизненных исправлений, но по состоянию на 1969 г. это — окончательная редакция» © 12auction.ru

9 февраля аукционный дом «12-й стул» проведет в Москве торги, на которые будут выставлены редкие книги, рукописи и документы, в том числе архив Александра Солженицына.

Начало в 19:00, место проведения: галерея «30/7» (Петровка, 30/7).

На аукционе будут представлены автографы, авторские машинописи, машинописи первоначальных вариантов программных произведений Солженицына, в том числе машинопись с авторской правкой романов «Архипелаг ГУЛАГ» и «В круге первом», поэмы «Шоссе Энтузиастов», авторская машинопись цикла стихотворений «Лагерные стихи», рукописные наброски писем Нобелевскому комитету.

Также среди лотов автограф «Письма вождям Советского Союза» — первый рукописный вариант, на основе которого был составлен текст для отправки в ЦК КПСС. Этот уникальный первоначальный вариант шире финального всем известного варианта письма, отмечают организаторы торгов. Его дополнит посланный в ЦК машинописный вариант «Письма...».

В разделе «Автографы» будут представлены автографы Надежды Крандиевской, Ильи Эренбурга и Михаила Кузмина, среди редких изданий эксперты аукционного дома «12-й стул» выделяют издания Уинстона Черчилля на русском языке, включая его первую русскую книжную публикацию, книгу «Мировой кризис» (1932).

Самым дорогим книжным лотом станет первая публикация «Мирного договора между королем Швеции Фредриком I и царем русским Петром I, заключенного в Ништадте» (Стокгольм, 1721).

Кроме того, в аукционных торгах примет участие подборка рок-раритетов: фотографии групп «Кино», «Аквариум», «Странные игры» и Сергея Курехина, магнитоальбомы групп «Наутилус Помпилиус», катушка альбома «45» группы «Кино» и «Красный альбом» «Гражданской обороны», машинопись «Романа, который так и не кончен» Бориса Гребенщикова.

Со всеми лотами предстоящих торгов можно ознакомиться в онлайн-каталоге.







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