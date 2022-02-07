Вышла книга «Граждане космоса. Русский космизм в фильмах Антона Видокле»

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11 февраля в Новой Третьяковке состоится презентация книги «Граждане космоса. Русский космизм в фильмах Антона Видокле», выпущенной издательством Ad Marginem.
Начало в 19:00, презентация пройдет на площадке у Башни Татлина, вход бесплатный по предварительной регистрации.
В презентации примут участие Антон Видокле, составитель книги Николай Смирнов, руководитель издательства Ad Marginem Александр Иванов, куратор Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков, философ, теоретик искусства Кети Чухров, художник книги Кирилл Благодатских, ее выпускающий редактор Алексей Шестаков, филолог Анна Горская и историк русского космизма Анастасия Гачева.
Cборник эссе под редакцией Николая Смирнова «Граждане космоса» подготовлен к одноименной выставке Антона Видокле, которая откроется в Новой Третьяковке 8 февраля.
В книгу вошли тексты исследователей, философов и художников, разделяющих интерес к творчеству Антона Видокле и русскому космизму в контексте современной философии и искусства. Специально для издания тексты написали Франко «Бифо» Берарди, Анастасия Гачева, Борис Гройс, Евгений Кучинов, Элизабет Повинелли, Кирилл Светляков, Николай Смирнов и Кети Чухров. Владислав Софронов и Оксана Тимофеева передали для него отрывки из своих готовящихся к выходу книг.
В сборнике впервые публикуется эссе Арсения Жиляева из архива Института овладения временем. Кроме того, в конце книги помещена новая редакция «Хроники космизма», летописи, начинающейся 1772-м и продолжающейся вплоть до 2021 года.
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