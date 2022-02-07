 
13:23 7 февраля 2022Новости
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Объявлены победители программы поддержки молодых художников музея «Гараж»

News_detailed_pictureЛилит Матевосян. Пицундский храм. Из проекта «Курортное дело». 2021© Лилит Матевосян

Сегодня, 7 февраля, Музей современного искусства «Гараж» объявил победителей программы поддержки художников до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства, на 2022 год.

Как сообщает сайт музея «Гараж», на участие в программе было подано 398 заявок.

Ежемесячную стипендию в размере 50 000 рублей в течение года будут получать 15 лауреатов:

  • Олег Баранов (Москва);
  • Вера Баркалова (Москва);
  • Яна Васильева (Краснодар);
  • Муса Гайворонский (Каспийск, Республика Дагестан);
  • Стася Гришина (Москва);
  • Саша Зубрицкая (Петербург);
  • Надежда Ишкиняева (Петербург);
  • Юля Левин (Петербург);
  • Арт-группа «Малышки 18:22» (Томск);
  • Лилит Матевосян (Сочи);
  • Лада Учаева (Петербург);
  • Виктория Чупахина (Ивантеевка, Московская область);
  • Марина Шамова (Петербург);
  • Любовь Шмыкова (Пермь).


Cтипендия также продлена стипендиату программы 2020/2021 Алине Десятниченко.

Программа поддержки художественных проектов была учреждена в 2012 году и является одним из центральных элементов деятельности музея «Гараж» по развитию отечественной художественной сцены.

Цель программы — предоставить молодым авторам со всей России возможность развить профессиональные навыки, расширить исследовательские интересы и стать частью современного художественного процесса.



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