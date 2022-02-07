Объявлены победители программы поддержки молодых художников музея «Гараж»

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Сегодня, 7 февраля, Музей современного искусства «Гараж» объявил победителей программы поддержки художников до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства, на 2022 год.
Как сообщает сайт музея «Гараж», на участие в программе было подано 398 заявок.
Ежемесячную стипендию в размере 50 000 рублей в течение года будут получать 15 лауреатов:
Cтипендия также продлена стипендиату программы 2020/2021 Алине Десятниченко.
Программа поддержки художественных проектов была учреждена в 2012 году и является одним из центральных элементов деятельности музея «Гараж» по развитию отечественной художественной сцены.
Цель программы — предоставить молодым авторам со всей России возможность развить профессиональные навыки, расширить исследовательские интересы и стать частью современного художественного процесса.
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