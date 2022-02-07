Объявлены победители программы поддержки молодых художников музея «Гараж»

Лилит Матевосян. Пицундский храм. Из проекта «Курортное дело». 2021 © Лилит Матевосян

Сегодня, 7 февраля, Музей современного искусства «Гараж» объявил победителей программы поддержки художников до 35 лет, работающих в сфере актуального искусства, на 2022 год.

Как сообщает сайт музея «Гараж», на участие в программе было подано 398 заявок.

Ежемесячную стипендию в размере 50 000 рублей в течение года будут получать 15 лауреатов:

Олег Баранов (Москва);

Вера Баркалова (Москва);

Яна Васильева (Краснодар);

Муса Гайворонский (Каспийск, Республика Дагестан);

Стася Гришина (Москва);

Саша Зубрицкая (Петербург);

Надежда Ишкиняева (Петербург);

Юля Левин (Петербург);

Арт-группа «Малышки 18:22» (Томск);

Лилит Матевосян (Сочи);

Лада Учаева (Петербург);

Виктория Чупахина (Ивантеевка, Московская область);

Марина Шамова (Петербург);

Любовь Шмыкова (Пермь).



Cтипендия также продлена стипендиату программы 2020/2021 Алине Десятниченко.

Программа поддержки художественных проектов была учреждена в 2012 году и является одним из центральных элементов деятельности музея «Гараж» по развитию отечественной художественной сцены.

Цель программы — предоставить молодым авторам со всей России возможность развить профессиональные навыки, расширить исследовательские интересы и стать частью современного художественного процесса.







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