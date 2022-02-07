Учительница уволилась из петербургской гимназии из-за стихов Хармса и Введенского

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Педагог гимназии №168 Центрального района Петербурга Серафима Сапрыкина была вынуждена уволиться под давлением руководства, которому не понравилось, что она читала десятиклассникам стихи поэтов-обэриутов Даниила Хармса и Александра Введенского.
Как сообщила Серафима Сапрыкина в своем фейсбуке, инцидент произошел в конце декабря 2021 года.
После занятия, на котором она читала Хармса и Введенского, ее вызвала к себе в кабинет директор гимназии Светлана Лебедева. Она заявила, что Хармс и Введенский были «врагами народа» и «пособниками фашистов» и были заслуженно схвачены НКВД, а их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях».
Директор потребовала от педагога уволиться по собственному желанию, поскольку она «неподконтрольна» и ей «нельзя доверять детей», пригрозив в противном случае уволить ее по статье об утрате доверия.
«Я должна была написать этот пост еще месяц назад. Но я была малодушна, — пишет Серафима Сапрыкина. — Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала, вдруг скандал,а у меня дите малое. Это жило во мне и ело меня, я стала плохо спать, я больше не могу так. Да, я хотела бы, чтобы об этом узнали в гороно и в СМИ, я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шепотом, я желаю чудесным детям других директоров. Мне больше ничего не страшно. Именно потому, что у меня дите».
В интервью «Фонтанке.ру» Серафима Сапрыкина уточнила, что «не рассказывала детям о том, при каких именно обстоятельствах умерли Хармс и Введенский после арестов в 1941 году, и о самих арестах тоже. Зачем, в конце концов, так пугать детей. Я рассказала об объединении ОБЭРИУ».
P.S. Сегодня, 7 февраля, инцидент в петербургской гимназии прокомментировал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам», — цитирует министра РИА Новости.
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