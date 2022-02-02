Умерла Моника Витти

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Сегодня, 2 февраля, в Риме в возрасте 90 лет умерла актриса Моника Витти.
Об этом сообщает La Repubblica.
Моника Витти (настоящее имя — Мария Луиза Чечарелли) родилась в 1931 году в Риме, с середины 1950-х снималась в кино.
Широкую известность актрисе принесли роли в фильмах Микеланджело Антониони «Приключение» (L’avventura, 1960), «Ночь» (La notte, 1961), «Затмение» (L’eclisse, 1962) и «Красная пустыня» (Il deserto rosso, 1964).
Впоследствии преимущественно исполняла комедийные роли, сотрудничала с режиссерами Марио Моничелли, Дино Ризи, Альберто Сорди, Этторе Скола, снималась с Марчелло Мастроянни, Аленом Делоном, Ричардом Харрисом, Теренсом Стэмпом, Майклом Кейном, Дирком Богардом и другими знаменитыми актерами.
Моника Витти пять раз получала премию «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль. Также среди наград актрисы «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля, почетная премия «Золотой глобус» и почетный приз «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля.
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