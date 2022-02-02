Noize MC примет участие в фестивале New/Open

Экспертом и хедлайнером екатеринбургского шоукейс-фестиваля New/Open станет музыкант Noize MC (Иван Алексеев).

Как сообщает пресс-служба фестиваля, 13 февраля на концерте в «МТС Live Холле» Noize MC представит программу из новых композиций и главных хитов за 18 лет. На одной сцене с Noize MC выступят победители New/Open Showcase Festival 2021, группы Nuggers и «Сова».

Билеты доступны на сайте и в мобильном приложении «МТС Live».

Кроме того, Noize MC станет одним из экспертов фестиваля и примет участие в прослушивании музыки и оценке проектов участников New/Open Showcase Festival 2022.

Фестиваль New/Open Showcase пройдет 11–13 февраля. Зрители смогут прослушать около 20 часов выступлений 50 музыкальных коллективов, 20 часов лекций и воркшопов, встретиться с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет, а также поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярны в ближайшем будущем.

Фестиваль будет интересен музыкантам, промоутерам, представителям искусства, менеджерам культуры и всем, кто интересуется актуальной музыкой.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи







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