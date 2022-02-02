 
13:00 2 февраля 2022Новости
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Центр Вознесенского запускает лекционный курс Евгения Майзеля о киноавангарде

News_detailed_pictureКадр из фильма «Берлинская лошадь» (1970), реж. Малькольм Ле Грайс© Предоставлено пресс-службой Центра Вознесенского

3 февраля в Центре Вознесенского в Москве пройдет первая лекция курса «Антироман с киноавангардом» кинокритика Евгения Майзеля.

Как сообщает сайт Центра Вознесенского, цикл «Антироман с киноавангардом» посвящен авангардному кинематографу в аспекте его взаимоотношений с изящной словесностью, будь то проза или поэзия, пьесы или сценарии.

Как исторически сложились отношения киноавангарда и литературы на заре появления первых авангардных кинопрактик? Как эти отношения складывались в дальнейшем? Правомерно ли соотносить различные литературные направления с их авангардными «аналогами»?

На эти и другие вопросы ответит Евгений Майзель — писатель, кинокритик, член ФИПРЕССИ и Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор международного кинофеативаля «Московская премьера», куратор международной киношколы «Содружество» (Тбилиси-Батуми), автор цикла статей «Алфавит американского андеграунда».

Лекции будут проходить раз в две недели и сопровождаться кинопоказами. Начало лекций в 19:30, стоимость билета — 300 рублей.

Расписание:


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