 
12:06 2 февраля 2022Новости
741

Шесть премьер выпустит «Гоголь-центр» в новом сезоне

News_detailed_picture© «Гоголь-центр» / Instagram

Планы на новый сезон объявил московский театр «Гоголь-центр», который сегодня, 2 февраля, отмечает свой девятый день рождения. Зрители увидят новые спектакли в постановке Саввы Савельева, Стаса Иванова, Владислава Наставшева, Александра Алябьева, Алексея Мизгирева и художественного руководителя театра Алексея Аграновича.

Об этом сообщает пресс-служба «Гоголь-центра».

«По устоявшейся традиции, в день рождения нашего театра мы рассказываем о планах на ближайший год. Такая скромная, рядовая традиция. Вот только планировать сегодня что бы то ни было довольно сложно и, я бы сказал, наивно, — приводит пресс-служба слова Алексея Аграновича. — Тем не менее, мы делаем это. Делаем, потому что понимаем какими хотим быть, с кем и о чем говорить, как и куда двигаться дальше. Потому что это возможность посмотреть на себя со стороны, и, в то же время, продолжить диалог с нашей аудиторией. Но самое главное в "словах изреченных" это последующая ответственность за сказанное. И да пребудут с нами сила и зритель!»

«Надеюсь, что наш трудный, но, как мне кажется, интересный план на следующий год, позволит нам сохранить за собой звание одного из самых ярких и востребованных театров Москвы. Все это возможно благодаря нашему зрителю, который верит в "Гоголь-центр" и любит его. И тому крепкому идейному фундаменту, который был заложен основателем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым», — сказал директор театра Алексей Кабешев.

10 и 11 февраля на Большой сцене «Гоголь-центра» пройдут премьерные показы спектакля Алексея Аграновича «Я не участвую в войне», приуроченные к 100-летию Юрия Левитанского.

В центре спектакля — его книга стихов «Кинематограф», вышедшая в 1970 году и принесшая поэту широкую популярность, а местом действия станет некий видеоархив, в котором, как детальные и яркие воспоминания, хранятся бобины с кинопленкой. Артисты разных поколений — от Константина Райкина до Никиты Кукушкина — будут искать и находить точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявлять схожие неизменные черты современного мира и мира второй половины XX века.

Следующая премьера — спектакль «Берегите ваши лица» в постановке Саввы Савельева по пьесе Андрея Вознесенского — будет представлена в мае. Роли в спектакле, который будет создан при содействии Центра Вознесенского, исполнят Вениамин Смехов, Варвара Шмыкова, Никита Кукушкин, Александр Горчилин и другие актеры.

Также «Гоголь-центр» планирует выпустить спектакли «Незнакомцы в поезде» в постановке Владислава Наставшева по роману Патриции Хайсмит и «Красный» в постановке Александра Алябьева по пьесе Джона Логана. Завершит сезон премьера спектакля Алексея Мизгирева «Starrover» по роману Джека Лондона «Смирительная рубашка».

Программа «Гоголь-арт» представит новые выставки современных художников. 15 февраля в фойе театра откроется выставка молодого фотографа Алексея Фокина, снимавшего артистов «Гоголь-центра» в домашней обстановке. Программу продолжат выставки Сергея Пономарева и Юрия Козырева, Татьяны Назаренко, студентов Айдан Салаховой и многих других.

В сентябре на сцене «Гоголь-центра» состоится российская премьера спектакля Кирилла Серебренникова «Черный монах», который впервые был показан в январе в Театре Талия (Гамбург).



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Дни локальной жизниМолодая Россия
Дни локальной жизни 

«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова

31 января 20221642
На кораблеМолодая Россия
На корабле 

«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой

27 января 20223217