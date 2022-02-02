Шесть премьер выпустит «Гоголь-центр» в новом сезоне

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Планы на новый сезон объявил московский театр «Гоголь-центр», который сегодня, 2 февраля, отмечает свой девятый день рождения. Зрители увидят новые спектакли в постановке Саввы Савельева, Стаса Иванова, Владислава Наставшева, Александра Алябьева, Алексея Мизгирева и художественного руководителя театра Алексея Аграновича.
Об этом сообщает пресс-служба «Гоголь-центра».
«По устоявшейся традиции, в день рождения нашего театра мы рассказываем о планах на ближайший год. Такая скромная, рядовая традиция. Вот только планировать сегодня что бы то ни было довольно сложно и, я бы сказал, наивно, — приводит пресс-служба слова Алексея Аграновича. — Тем не менее, мы делаем это. Делаем, потому что понимаем какими хотим быть, с кем и о чем говорить, как и куда двигаться дальше. Потому что это возможность посмотреть на себя со стороны, и, в то же время, продолжить диалог с нашей аудиторией. Но самое главное в "словах изреченных" это последующая ответственность за сказанное. И да пребудут с нами сила и зритель!»
«Надеюсь, что наш трудный, но, как мне кажется, интересный план на следующий год, позволит нам сохранить за собой звание одного из самых ярких и востребованных театров Москвы. Все это возможно благодаря нашему зрителю, который верит в "Гоголь-центр" и любит его. И тому крепкому идейному фундаменту, который был заложен основателем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым», — сказал директор театра Алексей Кабешев.
10 и 11 февраля на Большой сцене «Гоголь-центра» пройдут премьерные показы спектакля Алексея Аграновича «Я не участвую в войне», приуроченные к 100-летию Юрия Левитанского.
В центре спектакля — его книга стихов «Кинематограф», вышедшая в 1970 году и принесшая поэту широкую популярность, а местом действия станет некий видеоархив, в котором, как детальные и яркие воспоминания, хранятся бобины с кинопленкой. Артисты разных поколений — от Константина Райкина до Никиты Кукушкина — будут искать и находить точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявлять схожие неизменные черты современного мира и мира второй половины XX века.
Следующая премьера — спектакль «Берегите ваши лица» в постановке Саввы Савельева по пьесе Андрея Вознесенского — будет представлена в мае. Роли в спектакле, который будет создан при содействии Центра Вознесенского, исполнят Вениамин Смехов, Варвара Шмыкова, Никита Кукушкин, Александр Горчилин и другие актеры.
Также «Гоголь-центр» планирует выпустить спектакли «Незнакомцы в поезде» в постановке Владислава Наставшева по роману Патриции Хайсмит и «Красный» в постановке Александра Алябьева по пьесе Джона Логана. Завершит сезон премьера спектакля Алексея Мизгирева «Starrover» по роману Джека Лондона «Смирительная рубашка».
Программа «Гоголь-арт» представит новые выставки современных художников. 15 февраля в фойе театра откроется выставка молодого фотографа Алексея Фокина, снимавшего артистов «Гоголь-центра» в домашней обстановке. Программу продолжат выставки Сергея Пономарева и Юрия Козырева, Татьяны Назаренко, студентов Айдан Салаховой и многих других.
В сентябре на сцене «Гоголь-центра» состоится российская премьера спектакля Кирилла Серебренникова «Черный монах», который впервые был показан в январе в Театре Талия (Гамбург).
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