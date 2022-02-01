ММОМА покажет выставки шведских художников

© Предоставлено пресс-службой ММОМА

В 2022 и 2023 годах на разных площадках Московского музея современного искусства (ММОМА) состоятся персональные выставки восьми художников, которые живут и работают в Швеции.

Как сообщает пресс-служба ММОМА, выставочная программа «Северный травелог: художники Швеции в Московском музее современного искусства» организована совместно с Посольством Швеции в России. Каждый проект программы представит одну инсталляцию или цельную серию работ в новой авторской интерпретации, учитывающей пространство московского музея и российский культурно-исторический контекст.

«Выставки будут проходить в течение года на разных площадках MMOMA, в том числе в Образовательном центре и Музее Вадима Сидура — в экспозиционных залах и неожиданных локациях», — говорится в сообщении.

Оглядываясь на богатую традицию записок иностранных путешественников о России, кураторы программы — Андрей Егоров, Анна Арутюнян и Мария Линд — предлагают художникам, выросшим в Швеции или приехавшим в эту страну в сознательном возрасте, побывать в Москве, показать свои работы в непривычном окружении, поделиться возникшими наблюдениями и комментариями: «В сегодняшнем мире, когда границы (в разном значении этого понятия) вновь актуализируются, передвижения между странами крайне затруднены, такая выставочная программа — настоящее творческое путешествие вдоль северных широт с запада на восток — представляется по-особому ценной».

Программу откроет в Образовательном центре ММОМА выставка Ильвы Вестерлунд и Матса Адельмана «Пустошь грез» (11 февраля — 13 марта), художественный проект по изучению природной среды поля Ерва в пригороде Стокгольма.

Продолжит программу проект Оливии Плендер «Комтемотта» (26 февраля — 3 апреля) — посвящение Женской школе гражданских прав в усадьбе Фогельстад на юго-востоке Швеции в лене Сёдерманланд. Экспозиция разместится в Библиотеке, вестибюле и на лестницах Образовательного центра MMOMA.

Также к участию в программе приглашены Мерич Альгюн, Петра Бауэр, Гунилла Клингберг, Маттс Лейдерстам и Салад Хилоуле.







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