 
17:43 31 января 2022Новости
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Некрасовка продолжает лекционную программу

News_detailed_picture© Библиотека имени Н.А. Некрасова

В первые дни февраля философы Оксана Тимофеева, Полина Ханова и Анна Винкельман примут участие в лекционной программе Библиотеки имени Н.А. Некрасова в Москве.

3 февраля состоится дискуссия «Конец света / конец капитализма: сценарии апокалипсиса».

Конец света одновременно стал брендом и потерял всяческую серьезность, став просто еще одной темой для массового искусства. Как это произошло, какие существуют альтернативы и где место апокалипсиса на ленте времени, будут рассуждать Оксана Тимофеева и Полина Ханова. Модератор — Александр Вилейкис.

4 февраля преподаватель НИУ ВШЭ Анна Винкельман прочитает лекцию «Любовь и природа в философии романтизма».

Как отмечают организаторы, лекция будет интересна широкому кругу слушателей, так как первая ее треть будет посвящена общей характеристике немецкой романтической философии и немецкого идеализма. Вторая и третья части лекции — обсуждение частного случая в рамках традиции: философии Шеллинга и раннего немецкого романтизма.

Дискуссия и лекция пройдут в конференц-зале на 5-м этаже библиотеки. Вход бесплатный по предварительной регистрации.



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