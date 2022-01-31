 
15:56 31 января 2022Новости
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Noize MC представит новую программу в Москве

News_detailed_picture© Pop Farm

29 апреля в московском клубе Adrenaline Stadium состоится концерт-презентация нового альбома «Выход в город» Noize MC (Ивана Алексеева).

Свой десятый студийный альбом Noize MC выпустил в конце прошлого года. Отправной точкой подготовки пластинки можно считать знаковый видеоклип «Всё как у людей», кавер-версию песни Егора Летова, отмечают организаторы концерта, агентство Pop Farm.

«Пластинка "Выход в город" звонко резонирует с текущим временем, затрагивая темы внутренней и внешней борьбы с обстоятельствами, которые посягают на человеческую свободу. Она находит отражение в разных событиях и историях: Иван жонглирует творческими референсами из разных эпох, чтобы выследить во всей этой веренице судеб и дел безвременно общее. При этом автор сохраняет фирменные черты звучания и стихосложения — "Выход в город" будто бы подводит итог всему, что создал Иван за почти 20 лет творческого пути, при этом оставляя пространство для новых творческих свершений».

По мнению авторитетных музыкальных журналистов, «Выход в город» — один из лучших альбомов 2021 года. В ноябре, между выходом двух частей пластинки, Noize MC дал два концерта в московском клубе Adrenaline Stadium. В конце апреля он вернется на эту площадку, чтобы презентовать полную версию «Выхода в город».

Концерт пройдет в формате COVID Free, билеты (от 3000 рублей) уже поступили в продажу.



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