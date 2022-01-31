Умерла Татьяна Малинина

30 января в Москве в возрасте 81 года умерла искусствовед Татьяна Малинина.

Об этом сообщают «Известия».

Татьяна Глебовна Малинина родилась в 1940 году в Москве, окончила отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ, получив специализацию «Искусствовед в области архитектуры и дизайна ХХ века». Кандидат искусствоведения (1984), доктор искусствоведения (2002).

С 1964 года занималась научно-исследовательской работой в НИИ изобразительных искусств Академии художеств СССР — Российской академии художеств (РАХ), работала в отделе монументального искусства и художественных проблем архитектуры. Почетный член РАХ (2015).

Преподавала на кафедре теории и истории искусства Московский художественный институт имени В.И. Сурикова, основные преподаваемые предметы были связаны с вопросами в области концепции развития искусства, теоретико-методологических оснований искусствоведческого исследования основных векторов развития архитектуры новейшего времени.

Участвовала в организации ряда научных конференций, посвященных проблемам изучения искусства модернизма и ар-деко, сохранению архитектуры ХХ века.

Автор многочисленных научных работ в области истории и теории искусства, в том числе сборников и монографий, а также статей в научных журналах. Среди книг Татьяны Малининой «Формула стиля. Ар-деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции», «Память и время. Из художественного архива Великой Отечественной войны. Документированная монография», «Произведение искусства как документ эпохи. Время. Язык. Образ», «Массовое жилище как объект творчества. Роль социальной инженерии и художественных идей в проектировании жилой среды. Опыт ХХ — проблемы ХХI в.»







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