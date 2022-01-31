Рукописи и личные вещи Эдуарда Лимонова выставят на аукцион

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3 февраля аукционный дом «Литфонд» проведет в Москве торги личных вещей и рукописей неопубликованных произведений Эдуарда Лимонова (1943-2020).
Начало торгов в 19:00, заочные ставки принимаются до 17:00.
Как сообщает сайт «Литфонда», на аукционе будут представлены более ста лотов — письма, рукописи, автографы, фотографии, мемориальные предметы, связанные с именем Эдуарда Лимонова.
«Эти материалы, особенно письма и рукописи, дают шанс разглядеть за Лимоновым-мифом, который он создавал своей жизнью и творчеством, живого, настоящего Лимонова, противоречивого и неоднозначного. Эти источники, сохранившие живые интонации родных и знакомых писателя, дают ключ к пониманию феномена его личности», — отмечают организаторы торгов.
В частности, среди лотов рукопись 1971 года — семь ранее неопубликованных стихотворений. Значительную часть материалов в каталоге «Литфонда» составляет архив друга Эдуарда Лимонова, художника Вагрича Бахчаняна.
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